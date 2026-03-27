Trei scenarii prezentate de PSD pentru guvernare. Grindeanu: "Exclus să mai continuăm în această formulă"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că a prezentat în întâlnirea regională a partidului din zona Olteniei cele trei scenarii: ca PSD să rămână în această formulă, cum sunt acum, cu prim-ministru Ilie Bolojan şi în configuraţia actuală, să treacă în Opoziţie sau să existe o reconfigurare în interiorul coaliţiei.

"Primul ministru nu s-a comportat, în aceste 10 luni, şi asta e concluzia până la urmă a şedinţei de azi, ca un prim-ministru al unei coaliţii. Poţi să fii preşedintele PNL, poţi să fii preşedintele PSD, poţi să fii preşedintele USR şi te comporţi acolo, la partidul tău, pentru electoratul tău, aşa cum consideri necesar. Când ai voturile şi faci parte dintr-o coaliţie, în care cel mai mare partid este unul care nu e băgat în seamă, sau când e băgat în seamă, ca să fie băgat în seamă, trebuie să ameninţe, lucrurile nu mai sunt coordonate constructive", a declarat Sorin Grindeanu, după regionala din zona Olteniei.

El a precizat că la discuţii au fost aproape toţi membrii Guvernului, din PSD, începând cu vicepremierul Marian Neacşu. Sorin Grindeanu a mai spus că a prezentat azi cele trei scenarii posibile: "Să rămânem în această formulă, cum suntem acum, cu prim-ministru Ilie Bolojan şi în configuraţia actuală, să trecem în opoziţie, a doua variantă, evidentă. Şi a treia, să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliţii pro-europene".

"Nu există alte scenarii. Astea sunt cele trei. La fiecare am detaliat ce ar însemna acest lucru. Colegii şi-au spus punctul de vedere. Votul va fi în 20", a completat Sorin Grindeanu. Liderul PSD a admis că există un anumit trend în PSD, prin luările de cuvânt ale colegilor şi prin pulsul pe care îl simte în sală. Întrebat despre reacţia celor din Oltenia despre situaţia coaliţiei, Grindeanu a răspuns: "Ca la olteni, mai aprinşi, aşa. Eu, fiind jumătate oltean, aşa că nu mă dezic de treaba asta". "Ceea ce a exclus, astăzi a fost, din punctul meu de vedere, unanim, să mai continuăm în această formulă", a completat preşedintele PSD.

