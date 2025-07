Vicepremierul Anastasiu spune că ar fi ilegal să-şi reducă salariul: "Nu aşa funcţionează"

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a fost întrebat la Antena 3 dacă ar fi dispus să îşi taie din salariu. "Eu am şi propus de altfel, prima dată, ca să zic aşa. Eu am spus că toţi cei care câştigă mai mult decât preşedintele României, care e un standard, sigur că nu câştigă foarte mult în comparaţie cu alţi preşedinţi din Europa, ar trebui să se gândească benevol, să renunţe la o parte din veniturile lor, atunci când legea nu permite să acţionăm asupra ceea ce a fost până acum, sau contractele sunt legale, bine făcute şi nu se pot schimba lucrurile acestea, pe următoarele luni sau ani. Adică acolo unde lucrurile cumva nu se pot schimba printr-o lege nouă, pentru că legea nu acţionează retroactive", a afirmat Anastasiu.

El a arătat că nu s-a dus la stat pentru bani şi la Cotroceni a fost mai multe luni şi a fost onorific

El a arătat că nu s-a dus la stat pentru bani şi la Cotroceni a fost mai multe luni şi a fost onorific. "Chiar nu e vorba despre mine. Este vorba despre nişte oameni care unii câştigă decent, alţii câştigă prea mult. Şi în secunda în care noi venim şi introducem reglementări care ating elevii, pensionarii, mamele cu copii şi aşa mai departe, atunci este un act de bun simţ", a completat vicepremierul. Dragoş Anastasiu a mai spus că el toată viaţa a sponsorizat şi a donat. "Ce trebuie să înţelegem este că eu nu pot, de exemplu, să mă duc la guvern şi să spun, vreau să-mi reduceţi salariul cu 20%, pentru că nu aşa funcţionează. Există o lege. Ce pot eu să fac este însă din salariul meu să donez, nu ştiu, unor entităţi, unor ONG-uri care se ocupă de educaţie în România", a completat el.

Articolul continuă după reclamă

"Nu am posibilitatea să mă duc la guvern şi să spun ok, eu am 14.000 de lei, vă rog să-mi daţi doar 10.000 de lei pentru că aşa ceva nu se poate face acum. Dacă legea va spune că salariul meu se reduce de la 14.000 la 10.000, atunci fără nicio fel de problemă. Dar eu sunt un exemplu care nu trebuie dat aici. (..) Mă refeream la cei care au salarii foarte mari de la stat, cu zecile de mii, câteodată, cu bonus, sute de mii de euro şi care se uită că un pensionar care are 4.000 de lei nu o să mai aibă 4.000 de lei, ci o să aibă 3.900", a menţionat Anastasiu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai depus vreodată o reclamație legată de mâncarea din spital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰