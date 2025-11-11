Vicepreşedintele CSM, despre plângerea penală împotriva Oanei Gheorghiu: "S-a trecut o linie roșie"

Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a explicat plângerea penală împotriva Oanei Gheorghiu prin faptul că "s-a trecut o linie roșie" vicepremierului. "În ultimele 5-6 luni luni, magistrații au fost supuși unor atacuri continue" a punctat acesta.

Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM, spune că plângerea penală este un exercițiu democratic. El nu echivalează cu condamnare penală și nici măcar nu echivalează cu urmărirea penală, scrie Mediafax.

"Însă, având în vedere situația în care profesia de magistrat a ajuns la acest moment, fiind supusă unui tir de atacuri continue în ultimele 5-6 luni, credem noi că s-a trecut o linie roșie, totuși, motiv pentru care am și făcut noi", spune Sandu, la Antena 3 CNN.

Sandu a fost întrebat despre opinia fostului judecător al României la CEDO, Iulia Motoc, care spune că, potrivit legislației europene în privința drepturilor omului, afirmațiile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu nu se încadrează la fapte penale, ci reprezintă dreptul la liberă exprimare, chiar cu unele exagerări.

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului acceptă faptul că persoanele publice pot să facă unele exagerări atunci când exprimă unele critici politici.

Vicepreședintele CSM a spus că este de acord cu opinia Iuliei Motoc și cu faptul că în zona politică este o mai mare libertate în privința limitei limbajului, fiind permis un limbaj mai agresiv. "Însă, aceste exagerări sunt specifice în zone politice. Atunci când un politician atacă o altă putere din stat (...) cu afirmații care sunt destul de greu de digerat, așa, spunea că am luat pâinea de la gura unor copii sărmani, atunci avem o problemă pentru că nu mai este o discuție între politicieni, ci este o discuție făcută de un politician cu privire la un magistrat, magistrat care nu poate să protesteze pentru că nu-i permite să statutul profesiei", a mai spus Claudiu Stan.

Oana Gheorghiu a afirmat că pensiile speciale ale magistraţilor sunt "un fel de Caritas"

Oana Gheorghiu a făcut, în cadrul unui interviu la un post de televiziune, declaraţii care au deranjat grav Consiliul Superior al Magistraţilor (CSM). Ea a afirmat că pensiile speciale ale magistraţilor sunt "un fel de Caritas".

"Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente", a spus vicepremierul.

