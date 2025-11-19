Virgil Zidaru - Makaveli, candidat la Primăria Bucureşti în 2025. CV, educaţie, funcţii ocupate şi familie

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, candidează pentru funcţia de primar al Capitalei, mizând pe alegătorii din bazinul suveranist. Conform ultimelor sondaje, adună 4% din opțiunile alegătorilor.

Biografia lui Makaveli pe scurt

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut publicului sub numele de Makaveli, are 38 de ani și s-a făcut remarcat pe scena publică în contextul alegerilor prezidențiale din 2024, când a susținut activ, prin rețelele sociale, candidatura lui Călin Georgescu. Ulterior, s-a implicat tot mai vizibil în discursul public suveranist, construindu-și o imagine de activist civic prezent la proteste și acțiuni sociale.

Makaveli susține că a crescut fără părinți, în București, și că a învățat de mic să lupte singur cu nedreptățile. Pe site-ul său oficial, își descrie copilăria ca fiind una obișnuită pentru generația sa: cu jocuri în spatele blocului, școală în schimburi și o dorință puternică de a reuși. Mesajele sale publice vizează direct electoratul nemulțumit de "sistem", cu accent pe autenticitate, stil direct și voce nefiltrată.

Articolul continuă după reclamă

Ce studii are

Până la această dată, Virgil Alexandru Zidaru nu a oferit informații oficiale despre studiile sale. Secțiunea "Biografie" de pe site-ul său oficial nu include detalii privind pregătirea academică sau eventuale calificări profesionale.

CV și funcții ocupate

Cea mai cunoscută funcție oficială ocupată de Makaveli a fost cea de consilier parlamentar, în cadrul echipei senatorului Diana Șoșoacă, liderul partidului S.O.S. România. Makaveli a fost angajat la Parlament în decembrie 2024, însă a renunțat la acest post în aprilie 2025. În campania sa, se prezintă drept "membru al Comisiei pentru drepturile omului", însă în realitate nu a deținut funcție de parlamentar ales.

Programul electoral pentru Primăria Capitalei

Makaveli și-a depus candidatura la Primăria Generală a Municipiului București pe 12 noiembrie 2025. Programul său electoral este centrat pe teme suveraniste și promisiuni adresate electoratului din zonele vulnerabile ale orașului. Printre prioritățile anunțate se numără:

anularea tuturor amenzilor emise de Poliția Locală București;

energie electrică și agent termic la prețuri accesibile;

construirea, în regim public-privat, a 10.000 de locuințe pentru tineri;

modernizarea transportului public;

reducerea poluării;

urbanism responsabil și sprijin pentru persoane vulnerabile.

El declară că nu este susținut de niciun partid politic și că "merge singur, cu oamenii lui".

Realizările lui Makaveli

Makaveli este cunoscut în principal pentru activitatea sa din mediul online, în special pe TikTok, unde are un cont cu peste 420.000 de urmăritori. A fost unul dintre principalii promotori digitali ai lui Călin Georgescu în campania prezidențială din 2024, influențând semnificativ electoratul tânăr.

Pe de altă parte, numele său a fost menționat în mai multe contexte controversate. În 2015, a fost reținut într-un dosar DIICOT. În martie 2025, a fost citat ca martor într-un dosar privind presupusa corupere a alegătorilor și a fost audiat într-o anchetă legată de o faptă de șantaj, ce îl viza pe Victoraș Micula.

Unde locuiește Makaveli

Makaveli declară că este bucureștean și că a crescut în Capitală, fără a oferi detalii suplimentare despre actuala sa adresă de reședință. Mesajele sale electorale sunt orientate spre cartierele periferice ale orașului, precum Ferentari, Rahova și Prelungirea Ghencea, pe care le invocă frecvent drept simboluri ale neglijării administrative.

Cea mai recentă declarație de avere

Până la acest moment, Alexandru Virgil Zidaru nu a făcut publică o declarație de avere. Neavând calitate de parlamentar sau funcționar public în momentul candidaturii, nu este obligat să depună acest document până la validarea candidaturilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰