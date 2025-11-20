Vlad Gheorghe, candidat la Primăria București în 2025. CV, educație, funcții ocupate și familie

Fost europarlamentar, fost consilier juridic și o figură activă în viața civică românească, Vlad Gheorghe mizează pe un mesaj radical: desființarea sectoarelor Capitalei și a județului Ilfov, acuzate de risipă de fonduri și blocaje administrative. Deși nu este cotat printre favoriți în sondaje, el promite o schimbare structurală profundă în modul în care funcționează Bucureștiul.

Ce studii are Vlad Dan Gheorghe

Vlad Gheorghe este jurist de profesie. A absolvit Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane din București în anul 2008. În 2017 a finalizat un program de masterat la Universitatea din București, însă nu a susținut disertația.

Articolul continuă după reclamă

În plus, deține un Certificat FIDIC Basic obținut în 2016 de la Asociația Română a Inginerilor Consultanți, care atestă competențe în domeniul contractelor pentru proiecte de infrastructură.

CV și funcții ocupate de Vlad Gheorghe

Vlad Gheorghe a început cariera ca asistent juridic în ONG-uri și companii private care derulau proiecte cu fonduri europene. Între 2010 și 2011, a activat ca asistent juridic la Centrul de Excelență pentru Dezvoltare Durabilă și consilier juridic la ACER Consult SRL. Ulterior, a lucrat și pentru Asociația Română pentru Locuințe și Romair Consulting.

În perioada 2017-2020, a fost consilier juridic al USR la Camera Deputaților, activând în culisele politice până când a preluat un mandat de eurodeputat în Parlamentul European, în 2020. A intrat în legislativul european după ce Clotilde Armand a renunțat la mandat, fiind ales inițial pe lista USRPLUS.

A demisionat din USR în februarie 2024, în contextul unor tensiuni interne legate de alianțele politice ale formațiunii și acuzații privind datoriile la partid. Ulterior, a fondat formațiunea DREPT, cu care a candidat la alegerile parlamentare din decembrie 2024, dar nu a reușit să treacă pragul electoral.

Programul electoral pentru Primăria Capitalei

Mesajul central al candidaturii lui Vlad Gheorghe este "Un singur București". Candidatul independent promite desființarea sectoarelor și a județului Ilfov, prin organizarea unui referendum. El acuză administrațiile locale de risipă financiară, peste 13 miliarde de lei anual, în borduri, pavele și contracte direcționate către firme de partid.

Printre prioritățile asumate se numără:

eliminarea structurilor paralele și a baronilor locali;

unificarea Capitalei într-o administrație unică, de la kilometrul 0 până la centura A0;

combaterea mafiei imobiliare;

eficientizarea transportului public și a traficului din oraș;

digitalizarea administrației.

Realizările lui Vlad Gheorghe ca europarlamentar

Deși nu a deținut funcția de ministru al transporturilor, Vlad Gheorghe a avut o activitate semnificativă în Parlamentul European. S-a remarcat prin poziții ferme împotriva corupției și a baronilor locali, inclusiv prin plângeri depuse împotriva unor primari, precum Robert Negoiță.

În ultimul an fiscal, a încasat un venit de 93.863,22 euro din indemnizația de eurodeputat și o diurnă de 71.569,65 euro, potrivit declarației de avere. A fost un susținător activ al protestelor antiguvernamentale, devenind cunoscut după ce a fost agresat de jandarmi la mitingul din 10 august 2018, moment care l-a propulsat în atenția publică.

Familia lui Vlad Gheorghe: cine este soția

Vlad Gheorghe este căsătorit, însă numele soției și detalii despre aceasta nu au fost făcute publice în mod oficial. În declarațiile sale de avere apar bunuri deținute împreună cu soția, inclusiv o casă în Belgia.

Unde locuiește Vlad Gheorghe

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Vlad Gheorghe deține împreună cu soția o locuință în Bruxelles, achiziționată în 2024. De asemenea, a moștenit o casă în județul Prahova și un apartament în București.

Cea mai recentă declarație de avere

Conform ultimei declarații de avere, Vlad Gheorghe deține patru terenuri moștenite (două intravilane și două agricole), un apartament în București, o casă în Prahova și o altă locuință în Belgia. Are o mașină Mazda M5, cumpărată în 2019, și a vândut un apartament cu 100.000 de euro în 2024.

Dispune de cinci conturi bancare, cel mai mare, în euro: are peste 90.000 de euro, dar are şi un credit de 170.000 de euro la o bancă din Belgia, scadent în 2049.

A acordat o donație de 100.000 de lei și a declarat venituri considerabile din funcția de eurodeputat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰