Anca Alexandrescu, candidată la Primăria Bucureşti în 2025. CV, educaţie, funcţii ocupate şi familie

Anca Alexandrescu și-a anunțat oficial candidatura la Primăria Capitalei, susținută de o alianță formată din AUR, PNȚCD, FAR și alte formațiuni. Jurnalista intră în cursă cu promisiunea că știe exact "unde se scurg banii" din bugetul Bucureștiului și unde trebuie "tăiat în carne vie", după șase ani în care a discutat zilnic cu cetățenii despre problemele orașului.

Biografia Ancăi Alexandrescu pe scurt

Anca Nicoleta Alexandrescu este o jurnalistă și consultant politic cunoscută pentru legăturile sale strânse cu figuri importante din PSD și pentru cariera sa controversată în media și în administrația publică.

Şi-a început cariera în presă în anul 1994, la "Ziua". A mai lucrat la "Ultimul Cuvânt" și "Evenimentul zilei", după absolvirea Școlii Superioare de Jurnalistică. După doi ani, a trecut în zona politică: în 1996 a devenit purtător de cuvânt al PDSR în campania pentru alegerile locale.

A fost consiliera mai multor lideri politici importanți, printre care Adrian Năstase, Sorin Oprescu, Victor Ponta, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. În timpul mandatului lui Liviu Dragnea, a fost percepută drept unul dintre cei mai influenți oameni din zona de comunicare guvernamentală, fiind numită adesea "cerberul" impus la Palatul Victoria.

Ce studii are

Anca Alexandrescu are o pregătire academică complexă. A absolvit Școala Superioară de Jurnalistică, are o licență în Drept de la Universitatea Ecologică din București și deține trei mastere la SNSPA:

Radio, televiziune și comunicare digitală (2001–2002)

Științe politice (2001–2002)

Comunicare și studii media (1991–2001)

Această pregătire i-a oferit baza pentru cariera în presă, apoi în comunicare politică.

CV şi funcţii ocupate

Potrivit unui CV publicat în 2019 și profilului său de pe LinkedIn, cariera profesională a Ancăi Alexandrescu a început în 1993, la Evenimentul Zilei. În 1995, devine purtător de cuvânt în campania electorală locală a PDSR și director al Departamentului de monitorizare a presei PDSR la alegerile generale.

În 1997, fondează agenția de monitorizare Monitoring Media și săptămânalul Ziua USA, unde a fost redactor-șef. După 2004, trece în administrația publică: consilier de stat pe probleme de comunicare la Cancelaria premierului și ulterior consilier pentru mai mulți politicieni de top.

Între 2015–2016, a fost membru în Consiliul de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare, în Întreprinderea Optică Română şi în Consiliul de administrație al Romarm

În perioada 2016–2017 a coordonat comunicarea pentru compania KazMunaiGaz, de unde ar fi încasat circa 10.000 €/lună.

Realizările Ancăi Alexandrescu

Anca Alexandrescu este cunoscută pentru cariera sa politică controversată. A fost una dintre cele mai influente consiliere de imagine din zona PSD, lucrând de-a lungul anilor cu lideri precum Liviu Dragnea, Victor Ponta și Viorica Dăncilă.

Un alt element definitoriu al profilului său politic este apropierea de Călin Georgescu, fost candidat prezidențial și o voce influentă în zona suveranistă. Această relație, deși nu a fost prezentată drept alianță oficială, a fost invocată de critici drept o punte de legătură între Alexandrescu și George Simion. Unii comentatori susțin că această apropiere ridică întrebări privind strategiile și motivațiile reale din spatele acestei alianțe electorale.

În plan mediatic, Anca Alexandrescu și-a consolidat imaginea printr-un discurs asumat suveranist. În emisiunile sale, critică frecvent așa-numitul "stat paralel" și instituțiile care, în opinia sa, servesc interese de grup sau sunt lipsite de transparență. Această poziționare i-a adus susținere din partea unor segmente de electorat nemulțumit, dar și acuzații de populism și manipulare.

Familia Ancăi Alexandrescu

Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori și are doi copii: gemeni, o fată și un băiat, din a doua căsnicie. A reușit, în ultimii ani, să-și țină viața personală departe de ochii publicului, însă detalii despre trecutul ei familial au fost dezvăluite de-a lungul timpului.

Primul soț al Ancăi Alexandrescu a fost jurnalistul Dan Andronic. Cei doi au fost căsătoriți între 1996 și 1998, însă mariajul s-a încheiat fără copii și cu o ruptură definitivă: în prezent, nu se află în relații bune. După divorț, relația dintre cei doi s-a deteriorat semnificativ, aceștia aruncându-și acuzații dure în spațiul public, inclusiv pe teme legate de afaceri media și politică.

Al doilea soț a fost Adrian Diță, fost președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Cei doi s-au căsătorit în primăvara anului 2009 și, în același an, au devenit părinții unor gemeni: o fată și un băiat. Nu se cunosc detalii despre momentul exact al divorțului sau despre motivele separării.

După încheierea celor două căsnicii, Anca Alexandrescu a avut o relație cu senatorul Mihai Fifor, cu care s-a afișat public până în 2018. Potrivit presei, aceasta l-ar fi sprijinit în cariera politică, contribuind la succesul său în alegerile pentru Senat și la numirea ca ministru al Apărării în guvernele PSD. Relația s-a încheiat înainte de a fi oficializată.

Unde locuieşte Anca Alexandrescu

Într-o declarație de avere din 2019 se menționa că Anca Alexandrescu deține un apartament și mai multe terenuri în București, Buzău și Constanța, dar și că se deplasează cu un automobil Volkswagen Touareg din 2012. În prezent, candidata la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025, Anca Alexandrescu, locuieşte în Bucureşti.

Cine sunt părinţii Ancăi Alexandrescu

Este fiica jurnalistului Horia Alexandrescu, unul dintre susținătorii vocali ai lui Ion Iliescu în anii ’90 și un nume influent în presa post-decembristă din România.

De-a lungul anilor, Horia Alexandrescu a avut o carieră impresionantă, care a inclus funcții de conducere la diverse publicații. A lucrat la "Scânteia Tineretului" în 1977 și a fost apoi parte integrantă a echipei de la "Tineretul Liber" și "Sport Star".

Cea mai recentă declaraţie de avere

Potrivit unei declarații de avere din 2019 și a unor informații publicate în presă, Anca Alexandrescu a declarat venituri modeste în comparație cu perioada în care activa în politică. La momentul respectiv, ea încasa un salariu lunar de aproximativ 5.738 de lei, venituri provenite din colaborări cu Realitatea Media SA și o agenție de publicitate.

În perioada 2016–2017, când coordona comunicarea grupului KazMunayGaz, Alexandrescu ar fi câștigat circa 10.000 de euro pe lună. De asemenea, în timpul colaborării cu PSD și implicării în structurile statului, ea a cumulat venituri semnificative din mai multe surse: 110.000 de lei de la Camera Deputaților, 20.000 de lei de la Fondul Român de Contragarantare, 23.000 de lei net de la IOR SA și 7.000 de lei de la Romarm, ultimele două fiind companii de stat.

Pe lângă aceste venituri, declarația de avere arăta și datorii bancare importante. Anca Alexandrescu avea în 2019 credite însumând aproximativ 605.000 de lei și 75.000 de euro. Totodată, documentele arată că a fost implicată simultan în mai multe colaborări cu instituții și entități de stat, în perioada guvernării PSD.

