Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vlad Voiculescu, consilier onorific al lui Nicuşor Dan. Ce alte numiri a mai făcut preşedintele

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidenţiali, între care europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană.

de Redactia Observator

la 13.11.2025 , 14:36
Vlad Voiculescu, consilier onorific al lui Nicuşor Dan. Ce alte numiri a mai făcut preşedintele - Vlad Voiculescu, consilier onorific al lui Nicuşor Dan. Ce alte numiri a mai făcut preşedintele - Arhivă

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele de numiri în funcţie a mai multor consilieri. Astfel, Valentin-Sorin Costreie va fi consilier prezidenţial la Departamentul Educaţie şi Cercetare, Vlad Ionescu va deveni consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni.

Vlad Voiculescu a fost ministru al Sănătăţii în guvernele Cîţu şi Cioloş

De asemenea, Mădălina-Gabriela Fătu va ocupa funcţia de consilier de stat la Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale, iar Şerban Iftime, consilier onorific la Departamentul Politici Economice şi Sociale.

Articolul continuă după reclamă

Cu excepţia lui Vlad Ionescu, care îşi preia funcţia la data de 1 decembrie, toţi ceilalţi consilieri îşi vor ocupa posturile din 17 noiembrie. Vlad Vasile Voiculescu a fost ministru al Sănătăţii în Guvernele conduse de Florin Cîţu şi Dacian Cioloş, iar în 2024 a fost ales europarlamentar pentru România din partea Uniunii Salvaţi România.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vlad voiculescu nicusor dan consilieri nicusor dan
Înapoi la Homepage
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Plătiţi în rate poliţele RCA?
Observator » Ştiri politice » Vlad Voiculescu, consilier onorific al lui Nicuşor Dan. Ce alte numiri a mai făcut preşedintele