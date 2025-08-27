Zeci de mii de posturi din administrația locală, desființate. Lista concedierilor, anunțată de Cseke Attila

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat desființarea a circa 6.000 de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor, precizând că vizate sunt funcțiile de consilieri ai primarilor, viceprimarilor, miniștrilor și secretarilor de stat. El a subliniat că, odată cu aplicarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, cele mai afectate vor fi primăriile care și-au ocupat integral schemele de personal.

Cseke Attila a anunţat ”o reducere masivă”, de 57%, a numărului de posturi de la cabinetele aleşilor locali şi demnitarilor de la nivel naţional, informează Antena 3.

"De la 10.700 de posturi în cabinetele aleşilor locali şi demnitari, de la prim-ministru până la secretarii de stat, se reduc aproape 6.000 de posturi. La cabinetele aleşilor locali, avem consilieri. Până la momentul de faţă aveam consilieri şi la viceprimarii până la 10.000 de locuitori. La primarii de această categorie avem doi consilieri, va rămâne unul. La viceprimari desfiinţăm postul de consilier. La fel, la secretarii de stat şi la miniştri. Miniştrii au 4 consilieri astăzi, vom propune să aibă 3, inclusiv la mine. La premier, în loc de 8 vor fi 5. La viceprim-miniştri, la fel", a explicat Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3.

El a explicat că la Poliţia Locală vor exista reduceri de 4.000 de posturi.

"Deci în total o să fie o reducere de 40.000 de posturi, 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe partea de cabinete şi 4.000 la Poliţia Locală. Deci vorbim de o reducere de 40.000 de posturi la un număr de 148.000 astăzi, care sunt în administraţia locală", a arătat Cseke.

În ceea ce priveşte administraţiile locale, ministrul a subliniat că acolo unde schema de personal a fost ocupată la maximum vor trebui să facă dispobibilizări.

"O să avem multe primării în care posturile vacante vor trebui desfiinţate pentru că nu au organigrama plină. Unde este organigrama plină, unde autoritatea locală a considerat că are nevoie de toate posturile, sigur acolo o reducere cu 20-25% a organigramei înseamnă reorganizarea instituţiei şi înseamnă că de unii din personalul bugetar va trebui să se despartă", a explicat Cseke.

Ministrul e de părere că o reducere de personal "este în favoarea autorităţii locale pentru că este eliberare de buget acolo unde este vorba de personal care este angajat".

Cseke Attila are şi o recomandare pentru şefii din administraţiile locale: "acolo unde va fi nevoie de reorganizare pentru că organigrama este plină, recomandarea mea către autorităţile locale este ca aceste reorganizări să fie pe bune, în sensul în care să rămână cei mai buni, pentru că poţi să performezi şi politic şi administrativ cu oameni care sunt buni lângă tine".

Cseke a spus că, în opinia sa, cei care vor rămne fără locuri de muncă nu vor avea probleme în a-şi găsi un nou job, dacă sunt buni.

Cseke, despre pensiile magistraţilor: În vremuri grele trebuie să existe o anumită solidaritate

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a comentat dezbaterile privind pensiile speciale ale magistraților, afirmând că, deși aceste venituri au avut un rol important în anumite momente, actualul context impune solidaritate.

"Acea măsură legată de salarizare și de pensii pentru magistrați, într-un anumit context a avut o anumită importanță, este important ca aceste venituri să asigure un trai mai mult decât decent. Dar în vremuri de din acestea grele trebuie să existe o anumită solidaritate și faptul că unii magistrați se pot pensiona la o vârstă mult mai redusă, ca să spun așa, decât alte categorii profesionale. Cred că aici propunerea Guvernului este corectă și această propunere a Guvernului, chiar dacă este criticată, va fi susținută de către coaliție", a declarat Cseke.

El a subliniat că schimbările propuse de Executiv vizează echilibrul în sistem și reducerea diferențelor majore dintre diverse categorii de bugetari, subliniind că Guvernul și coaliția de guvernare își vor asuma măsura.

Ministrul Dezvoltării: Prioritizăm investițiile din Anghel Saligny pentru a evita blocajul bugetar

"Datorită presiunilor care au apărut pe 2025, din 2024, în principal la finalul anului trecut, s-a luat decizia de introducere a unor criterii de prioritizare a plăților acestor investiții. Din acel moment noi am prioritizat plățile, văzând că avem un bagaj de facturi restante din 2024 care ne apasă pe bugetul din 2025", a declarat Cseke.

Potrivit acestuia, dacă anul 2025 ar fi început fără facturi restante, bugetul de 10 miliarde de lei alocat programului ar fi fost suficient. În condițiile actuale însă, au fost aplicate criterii clare, pentru a direcționa fondurile către proiectele cu grad de execuție ridicat, care au șanse reale să fie finalizate în acest an.

Cseke a subliniat că decizia a fost discutată și agreată în coaliția de guvernare și că măsura are la bază prevederi legale care permit prioritizarea investițiilor.

Garajele și terasele nu vor mai avea nevoie de autorizație

"Sperăm în această sesiune parlamentară să iasă Codul Urbanismului. Noi totuși facem niște simplificări pe aceste construcții. De exemplu: garaje, terase, pergole, bucătării de vară. N-o să mai fie nevoie de autorizație de construire", a explicat ministrul.

El a precizat că modificările vor elimina birocrația pentru proiecte minore, astfel încât cetățenii să nu mai fie obligați să obțină autorizații "pentru orice coteț".

