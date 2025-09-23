Antena Meniu Search
Preşedintele Nicușor Dan a chemat liderii coaliţiei la Palatul Cotroceni și a încercat să facă pace în războiul dintre PSD şi premierul Ilie Bolojan. Doar că soarta Guvernului stă acum în decizia pe care CCR o va da mâine în legătură cu pensiile magistraţilor.

Marius Gîrlaşiu, reporter Observator, a explicat că premierul a avertizat recent că este pregătit să se retragă din funcţie dacă reforma propusă pentru pensiile magistraţilor nu va trece de CCR.

Dacă reforma pensiilor speciale va fi adoptată, pensia unui magistrat se modifică, la fel ca şi pragul vârstei de pensionare.

În schimb, preşedintele Nicuşor Dan a cerut de la guvernanţi să menţină coaliţia unită pentru stabilitatea economică a României.

