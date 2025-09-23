Preşedintele Nicușor Dan a chemat liderii coaliţiei la Palatul Cotroceni și a încercat să facă pace în războiul dintre PSD şi premierul Ilie Bolojan. Doar că soarta Guvernului stă acum în decizia pe care CCR o va da mâine în legătură cu pensiile magistraţilor.

Preşedintele Nicușor Dan a chemat liderii coaliţiei la Palatul Cotroceni și a încercat să facă pace în războiul dintre PSD şi premierul Ilie Bolojan. Doar că soarta Guvernului stă acum în decizia pe care CCR o va da mâine în legătură cu pensiile magistraţilor.

Marius Gîrlaşiu, reporter Observator, a explicat că premierul a avertizat recent că este pregătit să se retragă din funcţie dacă reforma propusă pentru pensiile magistraţilor nu va trece de CCR.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Dacă reforma pensiilor speciale va fi adoptată, pensia unui magistrat se modifică, la fel ca şi pragul vârstei de pensionare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În schimb, preşedintele Nicuşor Dan a cerut de la guvernanţi să menţină coaliţia unită pentru stabilitatea economică a României.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰