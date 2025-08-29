Peste 10 milioane de pacienţi înghit o pastilă amară: Ministerul Sănătăţii vrea să reducă nivelul de compensare pentru mii de medicamente. Propunerea este încă discutată la minister, dar asociaţiile de pacienţi avertizează că ar putea fi aprobată pentru a reduce deficitul bugetar.

"Am lăsat 550 (n.r. lei) pe foarte multe medicamente, pentru hipertensiune. Muncim de ne rupem şi, la sfârşit, dăm banii pe medicamente. Acum, ne-au pus capac", spune Dorina, pensionară.

Fără compensare, Dorina ar fi plătit dublu pentru tratament. Cu o pensie de 2.700 de lei, viaţa ei depinde de o sacoşă cu medicamente.

10 milioane de pacienţi ar putea să rămână fără compensaţii la medicamente

Articolul continuă după reclamă

"Trebuie să iau. Eu am inima bolnavă. Am 4 operaţii. Iau 9", spune Dorina, pensionară.

Pacienţii ale căror medicamente erau compensate cu 90% vor ajunge să plătească de 5 ori mai mult dacă tratamentul lor ajunge pe lista B, unde compensaţia este mai mică. De asemenea, medicamente din lista A şi B vor putea ajunge direct în lista D, unde se acoperă doar 20% din valoarea produsului.

Modificări apar şi pentru mii de medicamente din lista C, gratuite în prezent. Printre ele şi tratamente oncologice. Acest tip de medicament va ajunge să coste peste 230 de lei.

"Din estimările noastre vor fi afectați peste 10 milioane de pacienți. Iar măsurile luate acum nu știm exact cum vor fi reflectate pe viitor. Este o situație destul de serioasă și acesta este motivul pentru care cerem o întrevedere cu domnul prim-ministru Bolojan", a declarat Daniel Bran, Președintele APMGR - Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România.

"Riscul cel mai mare este ca pacientul să nu-şi mai ia medicaţia cronică. Este vorba desprre medicatie uzuală, folosită, care se află în tratamentul pacienţilor cronici. Sunt cu multiple comorbidităţi – cu diabet, hipertensiune, afecţiuni hepatice, pulmonare. Este populaţia cea mai vulnerabilă. Este vorba despre pensionari", a declarat Mihaela Nastas- Medic de familie.

Ioana se gândeşte cu îngrijorare cum să plătească tratamentul mamei sale, care are o pensie mică.

"Cam 600.(n.r. lei) Cu compensare. Nu ne ajunge pensia de 1.500 (n.r. lei). Oricum nu ne ajunge.

Mor pe capete. E trist. Oricum sunt foarte scumpe. Sunt puţine compensate", a declarat Ioana.

163.000 de pacienţi au primit, luna trecută, tratamente compensate, care au costat peste 100 de milioane de lei.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰