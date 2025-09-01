13 cazuri de infecție cu virusul West Nile în România: Ultimul confirmat la Galaţi

România a înregistrat 13 cazuri de infecție cu virusul West Nile de la începutul perioadei de supraveghere (2 iunie) până la 28 august, dintre care 12 confirmate și unul „probabil”.

Cei mai afectați sunt vârstnicii: cinci cazuri în grupa 70-79 de ani, trei cazuri în grupele 50-59 și 60-69 de ani, iar un caz la persoanele de peste 80 de ani.

Doar un caz s-a înregistrat la grupa de vârstă 10-19 ani. Bărbații sunt mai vulnerabili decât femeile (10 față de 3 cazuri), iar locuitorii din mediul urban sunt mai expuși decât cei din rural (9 față de 4 cazuri).

Bucureștiul înregistrează cele mai multe cazuri (5), urmat de Timiș (2), iar câte un caz s-a confirmat în județele Dolj, Galați, Ilfov, Prahova, Sălaj și Vrancea.

Autoritățile recomandă populației să poarte îmbrăcăminte cu mâneci lungi, să folosească substanțe repelente, să monteze plase la ferestre și să elimine bălțile de apă stătută din jurul locuințelor pentru a preveni înmulțirea țânțarilor.

Ultimul caz, confirmat la Galaţi

Având în vedere confirmarea la nivelul municipiului Galați a unui caz de infecție cu virusul West Nile, Primăria municipiului Galați transmite recomandările Direcției de Sănătate Publică Galați pentru populație.

Astfel, pentru protejarea împotriva infectării cu virusul West Nile, o boală infecțioasă ce se transmite prin înțepătura de țânțar, se recomandă:

- purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

- utilizarea de substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor comercializate în farmacii;

- împiedicarea pătrunderii țânțarilor în casă (cu plase de protecție la ferestre și uși);

- utilizarea de substanțe insecticide în locuință/în jurul locuinței;

- dezinsecție generală.

În context, menționăm că Primăria municipiului Galați a derulat pe tot parcursul sezonului cald ample acțiuni de dezinsecție. Mai mult, în perioada 2 - 4 septembrie 2025 a fost programată o nouă etapă de dezinsecție în întreg orașul.

