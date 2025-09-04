E tot mai scump să fii îngrijit în România! În ţara în care statisticile spun că 20% dintre români nu s-au spălat pe dinţi niciodată, un minim set de igienă ajunge să coste aproape 100 de lei în supermarket. De disperare, oamenii au început să caute alternative - se înghesuie la magazinele discounter, îşi fac provizii şi caută alternative naturale. Pe masa parlamentarilor stă de mult un proiect de lege care impune retailerilor un TVA minim pentru produsele de igienă. Nimeni însă nu ştie dacă şi când va fi aplicat.

Produsele de igienă încep să consume tot mai mult din buget. În funcţie de magazin, preţul unui coş cu articole indispensabile variază mult.

La magazinele de tip discounter, în continuare produsele de îngrijire personală sunt în topul vânzărilor, pentru că au preţuri mult mai mici ca în supermarketuri. De exemplu, pe un şampon, o pastă de dinţi, un gel de duş, un deodorant şi un săpun am plătit la un astfel de magazin 64 de lei. Prin comparaţie, la supermarket, înainte de creşterea TVA-ului, costau 89 de lei şi vrem să vedem cât costă astăzi.

Cu 11 lei în plus găsim astăzi acelaşi coş de cumpărături la hypermarket. Cinci articole esenţiale pentru igienă costă peste 100 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Client: Nu văd de ce s-au dublat. O explicaţie logică nu există

Client: Majoritatea cred că se lasă pe tânjeală cu îngrijitul! Pensiile sunt mici, salariile sunt mici, am ajuns de râsul lumii

Pe internet, oamenii se plâng de preţurile mari şi caută soluţii mai ieftine: "Mi se pare incredibil cât de scump este deodorantul. Voi ce folosiţi mai ieftin?", "Ulei de cocos, bicarbonat de sodiu".

Adrian Negrescu, economist: Dacă vă uitați pe rafturi, veți vedea că sunt tot mai puține produse, ca sortimentație, și asta pentru că atât producătorii, cât și comercianții încearcă să vină cu produse mai ieftine, mai simple, care să le permită să facă vânzări într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere economic

Articolele de igienă personală au cotă de TVA 21%. O iniţiativă legislativă care propune aplicarea unei taxe reduse aşteaptă votul parlamentarilor.

Ştefan Pălărie, senator: Iniţiativa a suferit nişte modificări, iar restrângerile de categorii de produse s-au axat ulterior doar pe cele de absorbante, şerveţele şi scutece pentru copii şi adulţi. Au întârziat să o pună pe ordinea de zi şi să discute asupra ei

Mai multe ţări europene aplică o cotă mai mică de TVA produselor de îngrijire personală. Germania a redus-o la 7% încă de acum cinci ani, iar în Italia, Polonia şi Spania, produsele de igienă intimă au TVA 4-5%.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰