De astăzi, peste 650.000 de români nu îşi vor mai putea face banalele analize de sânge gratis, nu vor mai beneficia de consultaţii în spital şi nici de internări, de fapt, de mai nimic.

Vorbim despre cei care până acum erau în întreţinerea unei persoane asigurate şi care, potrivit primului pachet de măsuri fiscale, trebuie de astăzi să plătească pentru a-şi păstra calitatea de coasigurat în sistemul public. Aproape 2.500 de lei pe an, adică 10% din salariul minim pe 6 luni. Cei care au avut de unde au plătit încă de azi prima tranşă.

Ce soluţie au cei fără venituri ca să beneficieze în continuare de servicii medicale decontate

Primul pas pentru cei care vor să rămână în sistem este să descarce sau să completeze la ANAF declarația unică 212, iar apoi să achite contribuția.

Alături de această declarație trebuie să plătească de 2.430 de lei pe an. Aceasta poate fi achitată integral sau în două tranșe: prima, de 607 lei si 50 de bani, iar restul de 1.822 de lei, până în luna mai 2026.

Cine nu o face, pierde accesul la serviciile medicale decontate și trebuie să plătească integral pentru orice analiză, investigație sau tratament.

Există însă și categorii exceptate de la plată: copiii, studenții și tinerii până în 26 de ani, femeile însărcinate, pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap și bolnavii oncologici. În această listă intră și cei cu afecțiuni din programele naționale de sănătate, voluntarii de la serviciile de urgență, donatorii de celule stem sau victimele traficului de persoane.

