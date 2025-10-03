După ce 7 copii au murit la spitalul de copii din Iaşi, sistemul de sănătate pare că atârnă de un fir de aţă şi tot mai multe nereguli din spitalele de la noi din ţară ies la iveală. La Spitalul Judeţean Constanţa, au fost confirmate 71 de cazuri de infecţii nosocomiale în doar două luni.

O echipă de la DSP a fost în control şi 3 angajaţi au fost sancţionaţi contravenţional pentru purtarea purtarea echipamentului de protecție în afara unităţii sanitare.

"Ne asumăm aceste constatări și tratăm cu seriozitate orice abatere de la reguli. În acest sens, colaborăm deschis cu toate instituțiile de control și punem la dispoziție toate documentele necesare, pentru că susținem ferm orice demers care contribuie la creșterea siguranței pacientului și îmbunătățirea actului medical. Responsabilitatea prevenirii infecțiilor nosocomiale este comună, iar echipele noastre medicale sunt instruite continuu în ceea ce privește respectarea protocoalelor de igienă", au transmis reprezentanţii Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

În această unitate medicală s-au investit 34 de milioane de lei, bani din PNRR, pentru un proiect care prevede combaterea acestor tipuri de infecţii.

