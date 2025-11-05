Sunt anchete interne în cele mai mari spitale din Timişoara. Verificările au început după ce în mediul online au apărut imagini cu angajați ai Spitalului Municipal care mergeau pe stradă în echipament medical. De cealaltă parte, la Spitalul Judeţean a fost depistată o bacterie periculoasă pe Secțiile de Arși și de ATI. Asta după ce în urmă cu doar o lună ministrul Sănătății lăuda felul în care sunt combătute infecţiile nosocomiale în aceleaşi unităţi.

"Conducerea a deschis această anchetă internă după ce în mediul online au apărut imaginile cu cadrele medicale în echipamente de spital, dar filmați pe stradă. Au fost identificați acești angajați și vor fi sancționați", transmite Iulia Pop, reporter Observator.

Angajați filmați în halate, ridicând pizza și colete

Sunt imagini care ridică semne de întrebare nu doar asupra regulilor de igienă, care nu au fost respectate, dar și a protecției pacienților, care a cam fost uitată. Este o practică nu tocmai nouă, dar extrem de riscantă în continuare, pentru că este chiar unul dintre spitalele felicitate la începutul lunii octombrie de către Ministrul Sănătății, tocmai pentru că s-a introdus acolo un post de observator permanent care să monitorizeze respectarea protocoalelor de igienă și ca să se reducă astfel și infecțiile nosocomiale.

Articolul continuă după reclamă

De astfel, imagini similare a filmat și echipa Observator astăzi, în doar câteva minute, nu doar în fața Spitalului Municipal, ci și în fața celui mai mare spital din partea de vest a țării, Spitalul Județean. La acesta din urmă, angajații au ieșit echipați în hainele de spital ca să-și ridice cutii de pizza sau colete cu haine comandate online. Managerul Unității Sanitare, Dorel Săndesc, spune că membrii Comisiei de Disciplină sunt aproape de burn-out din cauza sesizărilor primite.

Două focare active de infecție cu Klebsiella pneumoniae

Și vorbim de Spitalul Județean, locul unde sunt active două focare de infecție cu Klebsiella pneumoniae, este o bacterie rezistentă la antibiotice, inclusă pe lista celor mai periculoși agenți patogen. A fost identificată în secția de Anestezie, Terapie Intensivă și în Unitatea Funcțională de Arși. Șase oameni cu mari probleme de sănătate care au fost infectați cu această bacterie se află acolo, trei la ATI, trei la unitatea de Arși.

Dintre aceștia, doi au și murit deja, iar unul dintre cei care a decedat este un bărbat în vârstă de 26 de ani. Amintim că este vorba despre tânărul care, în urmă cu aproape trei săptămâni, și-a dat foc în fața unui spital din Timișoara. A ajuns la clinica de Arși ca să fie tratat, dar s-a ales și cu o bacterie care i-a agravat starea de sănătate.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰