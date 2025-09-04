Aceasta este perioada din an în care începi să vorbeşti răguşit, ai nasul veşnic înfundat, strănuţi în continuu şi habar nu ai dacă eşti răcit sau e doar semn că ambrozia aruncă polen peste tot: din mijlocul Bucureştiului până în satele cele mai îndepărtate.

Planta aceasta îi trece pe alergici prin toate chinurile, ba chiar pe unii îi trimite direct la camera de gardă pentru că efectiv nu mai pot respira. Este o plantă foarte invazivă, de care până acum câţiva ani nici nu auziserăm, pentru că nu era atât de răspândită.

Cu cât sunt mai multe terenuri lăsate de izbelişte, neîngrijite şi necultivate cu atât ea se răspândeşte mai tare, de aceea mai degrabă după Revoluţie a început să ne deranjeze. Şi uite aşa am ajuns să fim vreo jumătate de milion de români care acum sunt alergici la ambrozie, spun medicii.

Simptomele alergiei la ambrozie, asemănătoare cu cele ale virozelor de toamnă

"Ochi inflamaţi, strănuturi, probleme de respiraţie…" şi-a descris o femeie simptomele.

"La mine cu sângerări la nas, cu dureri în gât, ochii injectaţi, dureri în tot corpul" a explicat altă femeie cum se simte în această perioadă.

Nu sunt simptomele virozelor de toamnă, deşi pot fi confundate cu uşurinţă. Aşa se trezesc în fiecare zi românii care suferă de alergie la ambrozie. Polenul acestei plante este extrem de agresiv și provoacă reacții alergice din ce în ce mai severe de la un an la altul, comparabile ca intensitate cu o criză de astm.

Recomandările specialiştilor: geamuri închise, purificatoare şi filtre de aer

Planta se află acum în plină perioadă de înflorire, în special în lunile august și septembrie. Specialiştii recomandă să ţinem geamurile închise în această perioadă, să folosim filtre de aer şi purificatoare în casă şi să spălăm imediat părul şi hainele după ce venim de afară.

"Ambrozia nu trebuie să fie lângă noi, ambrozia vine purtată de vânt şi de la 5-6 kilometri distanţă. Periferia oraşelor este plină de polen de ambrozie asa că în oraş concentraţia va fi mare" a explicat alergologul Alexandra Cârstoiu.

Studiile arată că, la nivel naţional, una din cinci persoane a devoltat sensibilitate la polenul de ambrozie. Iar la nivel european, vecinii ungari conduc topul celor mai afectate state. Din păcate, această alergie nu poate fi vindecată, dar poate fi ţinută sub control.

"Tratamentul se bazează pe topicele nazale şi oculare, tratamente antialergice orale... La cei care prezintă astm, evident medicaţia inhalatorie trebuie să fie administrată zilnic, corect şi, evident, făcută vizită la medic alegolog de fiecare dată când pacientul observă că s-a adăugat un simptom" a mai spus Alexandra Cârstoiu.

Proprietarii de terenuri de la marginea oraşelor nu curăţă ambrozia

Proprietarii de terenuri care nu curăţă ambrozia riscă amenzi între 1.000 şi 5.000 de lei, iar firmele între 10.000 şi 15.000 de lei. Poliţiştii dau însă mai întât avertismente. În Cariova, de exemplu, 80 de oameni au fost avertizaţi să taie planta care afectează atâţia oameni.

"Au fost până acum primite 72 de sesizări la telefonul cetăţeanului, iar poliţia localsă s-a autosesizat în 25 de cazuri" a explicat purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova, Marina Andronache.

Timişoara este singurul oraş din ţară unde a fost implementat un sistem de monitorizare a polenului din aer. Aplicaţia ALERGO TEL determină tipurile de alergeni din atmosferă, iar medicii pot prescrie mai eficient tratamentele.

