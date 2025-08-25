Ambulanțe de ultimă generaţie la Iaşi. Ce dotări au noile autospeciale

Serviciul Județean de Ambulanță Iași a primit ambulanțe noi, inclusiv un model C2 modern, dotat cu tehnologie avansată de dezinfecție, ventilație mecanică, ecograf și aparat pentru compresii toracice automate. Aceste dotări reduc timpul pierdut și protejează atât pacienții, cât și cadrele medicale. În total, vor ajunge 16 ambulanțe noi, necesare pentru a înlocui parcul auto învechit și pentru a asigura intervenții sigure și eficiente.

Până acum, la Serviciul Județean de Ambulanță din Iași existau deja trei ambulanțe de tip C2, primite în anul 2018. Multe dintre ele însă au deja defecțiuni, iar cele de tip B ar trebui casate, o parte tocmai din cauza unor defecțiuni și a numărului mare de kilometri parcurși.

Acum au ajuns și aceste ambulanțe noi: patru de tip B2 și una de tip C2, cea mai așteptată și cea mai importantă dintre toate, pentru că este o ambulanță modernă care are multe dotări ce nu se găseau până acum pe ambulanțele existente. În interior există un sistem cu ozon care poate face dezinfecție într-un timp extrem de scurt și, astfel, este protejat atât următorul pacient, cât și cadrele medicale, și nu se mai pierde timpul cu curățarea manuală, cum se făcea până acum.

Ambulanțele dispun, de asemenea, și de multe alte aparate și aparatură medicală de ultimă generație, inclusiv un aparat care poate efectua compresiile toracice în locul medicului, dar și un ecograf special pentru a depista direct la fața locului, spre exemplu, hemoragiile interne, și de asemenea un sistem de ventilație mecanică ultra-modern.

Spuneau cei de la Ambulanță Iași că aceste ambulanțe sunt vitale. Până acum, au primit patru de dimensiuni mai mici și una de acest tip, iar, în total, vor ajunge aici 16 ambulanțe. Trei dintre acestea sunt deja în Iași, însă necesarul este mult mai mare, pentru că actualul parc auto al Ambulanței este cu mult învechit. Multe ambulanțe ar trebui casate, iar acest lucru reprezintă un risc atât pentru pacienți, cât și pentru cadrele medicale atunci când pleacă pe teren.

