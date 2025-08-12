Analizele gratuite promise de stat rămân, în continuare, doar pe hârtie în multe cazuri. Pacienții se lovesc de liste lungi de așteptare la marile clinici sau sunt nevoiți să plătească din propriul buzunar. Soluţia ar putea fi centrele medicale mai mici, care nu sunt atât de căutate. În plus, Casa de Asigurări de Sănătate propune înfiinţarea unei platforme naţionale în care poţi să vezi în timp real ce clinici din localitatea ta mai au fonduri disponibile.

Clincile private dau vine pe bugetul prea mic asigurat de stat. "În primele 5 zile se fac programări pe toată suma primită de la CNAS. Cel puţin, în Bucureşti nu cred că există privat care să rămână cu fonduri nefolosite", a declarat Horia Vlădescu, manager clinică privată. Şansa analizelor gratuite şi fără o lungă aşteptare o au cei care sună la micile clinici din marile oraşe.

Reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale susţin că sistemul nu ajută prea mult pacienţii

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate susţine că unele clinici refuză din start clienţii care au trimitere pentru că preferă să primească bani de pe loc de la bolnavi, nu să aştepte decontarea de la stat. Casa de Asigurări susţine că în multe judeţe fondurile pentru analize gratuite nu sunt consumate aşa că le repartizează clinicilor care nu epuizat banii. Reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale susţin că sistemul nu ajută prea mult pacienţii.

"Având în vedere că nu mai e timp să programezi să vină pacienţii, nu poţi să consumi plafonul în trei zile", a declarat Cristian Hotoboc, preşedinte PALMED. Marile clinici cer eliminarea plafonului pentru cele mai frecvente analize, propuneri refuzate din start de Casa de Asigurări. "Nu se vor rezolva în totalitate atâta vreme cât avem un buget limitat. Atâta vreme cât 30% din cheltuielile pentru sănătate sunt out of pocket, adică pacienții sunt nevoiți să vină cu bani din buzunar. E o realitate pentru ca acest buget este un buget finit", a declarat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS. Casa Naţională de Sănătate propune, însă, o platformă centralizată pentru programări online, în care pacientul poate vedea în timp real ce clinici mai au fonduri pentru analize gratuite.

