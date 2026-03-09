Caravana medicală „Obezitatea este o boală” lansează un program de evaluare gratuită dedicat publicului larg

Caravana medicală „Obezitatea este o boală” lansează, în luna martie, cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității, un program de evaluare gratuită dedicat publicului larg. Timp de două săptămâni, până pe 18 martie, vizitatorii a două dintre cele mai mari centre comerciale din București – Promenada Mall și Mega Mall – își vor putea evalua statusul ponderal sub supraveghere medicală.

Caravana medicală pune la dispoziția vizitatorilor un spațiu privat și prietenos, creat pentru confortul lor. Aceștia vor beneficia de o analiză gratuită detaliată, precum și de o ședință de consiliere gratuită cu un nutriționist, un prim pas către înțelegerea și evaluarea corectă a propriei stări de sănătate.

„În România, aproximativ 6 milioane de persoane trăiesc cu obezitate, dintre care doar 1% urmează în prezent un tratament pentru gestionarea obezității ca boală cronică, recidivantă, progresivă. Majoritatea are convingerea că obezitatea este un diagnostic pe care trebuie să îl gestioneze pe cont propriu. În acest context, devine tot mai clar că România are nevoie de un ecosistem integrat, adaptat realităților actuale, care să ofere politici publice și soluții eficiente în prevenția și tratarea obezității.” – Dr. Attila Fejer, Director General România, Bulgaria și Regiunea Adriatică, Eli Lilly and Company.

Îndrumarea medicală – un element-cheie în procesul de scădere în greutate

Articolul continuă după reclamă

Obezitatea are cauze multiple – de la factori genetici, alimentație și stil de viață, până la influențe ale mediului, factori sociali sau culturali – iar fiecare persoană care trăiește cu obezitate poate fi afectată de unul sau mai mulți dintre ei. În consecință, strategiile de gestionare a excesului ponderal trebuie personalizate și aplicate exclusiv sub supravegherea unui medic.

Scăderea în greutate este un proces biologic complex, care necesită nu doar intervenții inițiale, ci și un plan de acțiune pe termen lung pentru menținerea rezultatelor obținute. Deși modificările stilului de viață pot conduce, în medie, la o reducere de aproximativ 5% a greutății corporale, studiile arată că, în anumite cazuri, până la 80% din kilogramele pierdute pot fi recâștigate în decurs de cinci ani, chiar și în condițiile unor eforturi susținute. Acest fapt subliniază importanța unei abordări complexe, multifactoriale și multimodale în tratamentul obezității.

Mai puțin de 4 din 10 români, cu vârste începând de la 10 ani, au o greutate sănătoasă

Potrivit datelor Societății Române de Chirurgie Metabolică, mai puțin de 4 din 10 persoane, cu vârste de 10 ani și peste, au o greutate sănătoasă, restul fiind supraponderale sau trăind cu obezitate.

Scăderea în greutate nu este un proces scurt sau simplu și nici un efort individual. Pierderea kilogramelor în plus necesită atât determinare individuală, cât și ajutor specializat, din partea medicului.

Calculul Indicelui de Masă Corporală – raportul dintre greutate (kg) și înălțime (cm) la pătrat – este metoda utilizată cel mai frecvent pentru clasificarea obezității, dar pentru a oferi o imagine de ansamblu completă și corectă, el trebuie asociat și cu alte tipuri de evaluare. Aici intervine rolul medicului, care poate lua în considerare raportul talie – înălțime, impactul asupra sănătății, calitatea vieții sau prezența complicațiilor și poate stabili, pe baza lor, un set de măsuri adecvate fiecărui pacient în parte.

Toate organizațiile internaționale de sănătate au recunoscut obezitatea ca o boală cronică, cu mecanisme fiziopatologice din ce în ce mai bine caracterizate și implicații directe în alte 200 de complicații cronice asociate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰