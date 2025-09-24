"E o simplă răceală". Obişnuim să spunem asta atunci când ne curge nasul sau tuşim. În aceasta perioadă a anului este, însă, cel mai probabil, vorba despre o viroză sau chiar de gripă! În timp ce mulţi români aleg să ocolească cabinetele medicale şi să se trateze după ureche, specialişti spun că sezonul bolilor e abia la început, iar organismul nostru va resimţi din plin.

Luna septembrie este sensibilă şi neprietenoasă atunci când vine vorba de vremea de afară. Iar asta duce clar la răceală sau gripă pentru majoritatea oamenilor. Unii îşi întăresc imunitatea cu ceaiuri la vrac sau leacuri băbeşti.

"Păi facem ceaiuri de salvie. De multe plante care sunt specifice pentru gripă. Băi la picioare atunci când suntem răciţi, cu apă caldă şi sare", spune o femeie. Alţii, în schimb, apelează la cea mai bună protecţie: vaccinul. "Eu nu fac nimic deosebit. Dar, atenţie. Prin noiembrie, decembrie mă vaccinez antigripal", mărturiseşte un bărbat.

Sunt oameni care au găsit alinare în antibiotic, luat după ureche încă de la primele simptome. Şi prea puţini sunt conştienţi de pericol. "Deci antibioticul nu se recomandă decât dacă este o febră. Febra înseamnă peste 37,5. La sub 37 de grade este subferil. Antibioticul la ora actuală se prescrie de medicul de familie sau medicul specialist", spune un fost medic.

Medicii avertizează că sezonul gripal se va intensifica în lunile octombrie şi noiembrie, când vremea se va schimba radical.

"Trebuie să evităm spaţiile aglomerate. Dacă tuşim sau strănutăm, trebuie să acoperim nasul şi gura cu o batistă de unică folosinţă, iar apoi să ne spălăm pe mâini. Persoanele peste 65 de ani pot să se vaccineze antigripal şi de asemenea persoanele cu factori de risc precum boli cronice, de exemplu boli cardiovasculare, pulmonare, renale, persoane care prezintă diabet zaharat, obezitate", recomandă Cristina Cornoiu, medic specialist medicină de familie.

Pentru creşterea imunităţii, specialiştii recomandă în această perioadă şi consumul de fructe şi legume.

