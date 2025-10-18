Normalul nostru diferă, în unele cazuri, de normalul altor oameni. De exemplu, pentru o copilă de 10 ani, normalul este boala, statul prin spitale și un lung șir de intervenții chirurgicale, unele greșite. Clara s-a născut cu o tumoră uriașă, care i-a furat copilăria și care chiar și azi o împiedică să fie un copil sănătos. A fost operată de mai multe ori și spitalul i-a fost mai casă decât casa. Acum, Clara are nevoie de câteva operații salvatoare iar singurul lucru care o poate ajuta să le facă este să o susținem donând doi euro prin SMS la 8848, număr fără recurență.

Clara și sora ei geamănă, Roberta, au venit pe lume după o sarcină plină de lacrimi. "Fericirea n-a durat prea mult. La patru luni de sarcină, soțul a decedat", povesteşte mama Clarei.

Tatăl Clarei și al Robertei a murit înainte ca mama fetelor să afle că poartă în pântece două vieți. La naștere, medicii au descoperit că una dintre fetițe, Clara, avea o tumoră uriașă la baza coloanei vertebrale, o malformație rară care poate fi fatală dacă nu este operată imediat. "S-a născut cu un teratom coccigian care a fost operat la cinci săptămâni, a fost chimiotratat, a recidivat la câteva luni", adaugă mama Clarei.

Prima operație i-a salvat Clarei viața dar a deschis un drum lung de suferință. Diagnosticată ulterior cu fistule anale, copila s-a ales cu o colostomie – un orificiu pe abdomen prin care corpul elimină reziduurile. De atunci, trăiește cu dureri zilnice, infecții repetate și rușinea că nu e ca ceilalți copii, întreagă. Dar este o luptătoare și o supraviețuitoare care a supotat peste zece operații în spitale din Timișoara, Cluj, Szeged și Viena. A trecut prin chimioterapie, tratamente dureroase, investigații interminabile și luni întregi de spitalizare.

"Ultima operație făcută anul trecut la Viena, medicul i-a reconstruit anusul că nu era funcțional", spune mama Clarei.

Clara are nevoie de 30.000 de euro

Medicii vienezi au confirmat că pentru Clara sunt posibile noi intervenții chirurgicale care i-ar putea îmbunătăți radical viața: reconstrucții complexe, corectarea fistulelor și, pe cât posibil, restabilirea funcțiilor normale. Este un proces dificil, cu operații succesive, luni de recuperare și controale periodice. "Mai avem nevoie de 30.000 de euro, sumă pe care sperăm să o strângem până în momentul operației", adaugă mama Clarei.

Fără acești bani și fără operațiile recomandate de austrieci, Clara riscă să trăiască toată viața cu dureri, infecții și dependență totală de dispozitive medicale. "Pentru ea va fi totul nou, neașteptat pt ea, pur și simplu nu știe ce înseamnă să aibă un tranzit normal. Pentru ea, stoma și acele pungi stomice au fost ceva normal", spune mama Clarei.

Până acum, mama Clarei a reușit să găsească soluții: a vândut tot ce a putut, a dormit pe scaune lângă patul fetei, a mâncat mai puțin ca să îi poată cumpăra medicamente. Dar acum, puterea mamei mai poate veni doar de la generoșii care vor dona, cât pot, pentru Clara. Puteți ajuta donând 2 Euro printr-un SMS la numarul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar.

