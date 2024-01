Studenţii au intrat în febra examenelor, iar remediu pentru nopţile lungi sunt cafelele tari. Şi multe. La pachet cu stresul, orele multe de învăţat, odihna puţină şi alimentaţia precară, sesiunea devine o perioadă în care sănătatea are de suferit. Medicii avertizează: energizantele şi alte stimulente fac mai mult rău decât bine în perioadele solicitante.

Întrebată dacă aşa îşi începe dimineţile, o studentă răspunde: "În principiu, da. O facem mai tare pentru că ştim cu toţii că o cafea mai tare ne ajută să ne dea energie mai multă". În sălile de lectură ale campusul Tudor Vladimirescu din Iaşi, tinerii se înarmează de dimineaţă cu laptopuri, cursuri şi căni de cafea. Astfel, spun ei, vor înfrunta cu succes sesiunea.

Studenţii, exces de cafea în sesiune

Cănile se umplu aproape din reflex. Sânziana este studentă în anul III la Facultatea de Construcţii şi recunoaște că aşa s-a obişnuit să facă în perioada examenelor: doza de cofeină îi ține loc și de mese, dar și de somn.

Beşliu Sânziana, studentă: Cafeaua este cel mai bun prieten în sesiune. Îmi petrec aproape toată ziua învăţând în sesiune, dar recunosc că şi noaptea, 5-6 ore tot le petrec învăţând.

Reporter: Uiţi de mese?

Beşliu Sânziana, studentă: Câteodată, câteodată da, din păcate.

Lia şi Anda trec prin prima lor sesiune. Primele emoții aduc și primul exces de cafea. "Este stresant. Acum ne-am cam obişnuit cu ea şi nu îşi mai face acelaşi efect. Am mărit cantitatea ca să aibă acelaşi efect, dar nu funcţionează mereu", mărturisesc Lia şi Anda.

Alții, însă, au devenit imuni şi caută remedii mai puternice. "Mai exagerăm un pic şi cu energizantele, dar nu sunt aşa de ok, pentru că ne distruge puţin sănătatea. Folosim şi nişte vitamine", spune un student.

Cum trebuie să bei cafeaua pentru a profita de beneficiile ei

Cafeaua, consumată corect şi cu măsură, are beneficiile ei. "O singură ceaşcă cu 250 de ml de cafea conţine 95 de mg de cofeină, cel mult 4 pe zi este cantitatea maximă recomandată de OMS pentru o persoană care nu are alte probleme, însă. De altfel, are şi multe beneficii dacă este consumată până în orele prânzului, spun specialiştii. Conţine vitamina B2, B5, magneziu şi potasiu", transmite Clara Mihociu, reporter Observator.

Excesul aduce, însă, probleme mari. "Cofeina blochează receptorul de adenozin, din hipotalamus şi practic anulează senzaţia de oboseală. Noi nemaipercepând senzaţia de oboseală, nu mai avem nici o alimentaţie corectă, nu mai avem nici un somn corect şi tocmai de asta apare această zonă în care există o epuizare fantastică a studenţilor, cu riscul să clacheze fix în timpul examenului pentru care au muncit atat timp", explică Ionuţ Ignat, nutriţionist.

Cofeina, asimilată în cantităţi mari, poate da stări de anxietate şi nervozitate, afectează sistemul digestiv şi creşte riscul pentru bolile cardiovasculare.

