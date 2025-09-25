Am intrat în sezonul în care se schimbă şi ora, nu doar vremea. Mai avem fix o lună până atunci, aşa că este un moment bun să vedem şi despre cât de mult ne afectează, de fapt, asta.

Ora de vară cauzează milioane de probleme majore de sănătate, an de an. Este concluzia unui studiu-gigant, care a analizat peste 300 de milioane de oameni, şi care arată că menţinerea orei standard ar putea preveni, atenţie, peste 300 de mii de accidente vasculare cerebrale şi mai bine de 2 milioane jumătate de cazuri de obezitate anual.

Sunt cifre care nu pot fi trecute cu vederea şi care poate nu ne miră, în contextul în care cu toţii resimţim odată cu schimbarea orei mai multă oboseală, tulburări de somn, energie scăzută. Iar, în cazuri mai grave, dezechilibre hormonale şi chiar creşterea riscului de diabet.

Experţii au descoperit că ora standard este cea care se aliniază cel mai bine cu tiparele naturale de lumină şi reduce din povara organismului de a se adapta la un nou ritm. Inclusiv Academia Americană de Medicină a Somnului pledează pentru menţinerea ei permanentă. Ca o mică lecţie de istorie, ora de vară a fost introdusă pentru economisirea energiei acum mai bine de 100 de ani, în Statele Unite ale Americii. În România, în 1917, dar apoi a fost suspendată o perioadă. Noi ne pregătim să schimbăm ceasurile în noaptea de 25 spre 26 octombrie, atunci când ora 4 va deveni ora 3.

