Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Când trecem la ora de iarnă și care sunt riscurile pentru sănătate

Am intrat în sezonul în care se schimbă şi ora, nu doar vremea. Mai avem fix o lună până atunci, aşa că este un moment bun să vedem şi despre cât de mult ne afectează, de fapt, asta.

de Redactia Observator

la 25.09.2025 , 13:22

Ora de vară cauzează milioane de probleme majore de sănătate, an de an. Este concluzia unui studiu-gigant, care a analizat peste 300 de milioane de oameni, şi care arată că menţinerea orei standard ar putea preveni, atenţie, peste 300 de mii de accidente vasculare cerebrale şi mai bine de 2 milioane jumătate de cazuri de obezitate anual.

Sunt cifre care nu pot fi trecute cu vederea şi care poate nu ne miră, în contextul în care cu toţii resimţim odată cu schimbarea orei mai multă oboseală, tulburări de somn, energie scăzută. Iar, în cazuri mai grave, dezechilibre hormonale şi chiar creşterea riscului de diabet. 

Experţii au descoperit că ora standard este cea care se aliniază cel mai bine cu tiparele naturale de lumină şi reduce din povara organismului de a se adapta la un nou ritm. Inclusiv Academia Americană de Medicină a Somnului pledează pentru menţinerea ei permanentă. Ca o mică lecţie de istorie, ora de vară a fost introdusă pentru economisirea energiei acum mai bine de 100 de ani, în Statele Unite ale Americii. În România, în 1917, dar apoi a fost suspendată o perioadă. Noi ne pregătim să schimbăm ceasurile în noaptea de 25 spre 26 octombrie, atunci când ora 4 va deveni ora 3. 

Articolul continuă după reclamă

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

schimbare ora sezon ora de vara
Înapoi la Homepage
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Adrian Mutu, opinie tranșantă în conflictul Rădoi – Baiaram! De ce parte s-a situat „Briliantul”: „Să lăsăm figurile deoparte. Nu e la nivelul ăla”
Adrian Mutu, opinie tranșantă în conflictul Rădoi – Baiaram! De ce parte s-a situat „Briliantul”: „Să lăsăm figurile deoparte. Nu e la nivelul ăla”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă?
Observator » Sănătate » Când trecem la ora de iarnă și care sunt riscurile pentru sănătate