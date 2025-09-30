Dacă ar fi să enumerăm motivele de stres din această perioadă, pe lângă preţuri, am adăuga multe. Inclusiv teama de răceli care apare cam odată cu primele picături de ploaie. Ne temem pentru noi, părinţii însă se tem şi mai tare pentru cei mici. Dimineţile brusc friguroase şi poate odihna mai puţină decât în perioada vacanţei pun sistemul imunitar la încercare. Tradus simplu: sunt şanse mai mari să luăm o răceală mai uşor.

Nu şi dacă suntem prevăzărori şi pregătim cocktailul de vitamine naturale din alimentaţie. Pentru o imunitate bună, avem practic nevoie de vitamina C, vitamina D, vitaminele A şi E şi cele din complexul B.

Începem cu vitamina C, care stimulează producția de globule albe și crește rezistența organismului în fața viruşilor. Contribuie și la reducerea inflamațiilor și scurtează durata răcelilor. O găsim din belşug în: cătină, citrice, kiwi, ardei gras şi broccoli.

Vitamina soarelui, adică vitamina D, are un rol-cheie în activarea celulelor imunitare și protejează împotriva infecțiilor respiratorii. Este vitală și pentru dezvoltarea sănătoasă a oaselor și a dinților. O găsim în pește gras, gălbenuș de ou şi lactate.

Articolul continuă după reclamă

Vitamina A menține sănătătatea mucoaselor din nas, primele bariere de apărare împotriva agenților patogeni. Are efect antioxidant și sprijină dezvoltarea vederii. Cantităţi considerabile găsim în dovleac, morcovi, cartofi dulci şi spanac.

Vitamina E, un puternic antioxidant care protejează celulele de stresul oxidativ și sprijină formarea anticorpilor. Pentru un aport suficient, ar trebui să consumăm nuci, migdale, semințe de floarea-soarelui, avocado şi uleiuri vegetale presate la rece.

Nu în cele din urmă, vitaminele din grupul B, mai exact B6, B9 şi B12. B6 găsim în banane, cartofi, pui, somon şi ton. B9 în legume verzi, linte şi citrice şi B 12 în peşte, ouă, lactate şi carne de vită. Susţin metabolismul energetic și sistemul nervos, şi astfel noi, dar şi cei mici putem face faţă mai bine stresului, oboselii și perioadelor de refacere, după răceli.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰