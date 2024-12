Ministerul Educaţiei vrea ca elevii capabili de performanţe înalte să fie stimulaţi la ore. Şi le da posibilitatea sa participe la lectii in doua clase, simultan.

"Obligația este că elevul să participe la 50 la sută dintre activitățile din anul curent și 40 la sută din anul școlar ulterior. Trebuie să participe la 75 la sută dintre activitățile de evaluare curentă. Există și o comisie la nivelul școlii care monitorizează progresul, după primele module se realizează o evaluare", spune Ligia Deca.

Cine are 10 pe linie poate face doi ani şcolari într-unul doar începând cu clasa a treia, dar nu atunci când incepe un ciclu de învăţământ, adică in clasele a cincea si a noua. De exemplu, un copil de-a şasea poate face cursurile dintr-a şaptea în acelaşi an şcolar, apoi trece direct în clasa a opta.

Condițiile de înscriere sunt următoarele: în primul rând, media 10 pentru toate disciplinele școlare sau calificativul foarte bine dacă ne referim la clasele primare, în al doilea rând, media 10 și la purtare, anuală, și nu în ultimul rând, un punctaj de minimum 80 la sută obținut pentru un test interdisciplinar pe care trebuie să îl susțină toți elevii.

Cei mai mulţi profesori nu sunt de acord cu noul sistem

"Facem un pic de materie de clasa a unsprezecea, un pic de a douăsprezecea, tipic românește. 10 pe linie se ia foarte ușor și nu aș vrea să dezvolt acest subiect, dacă acest pe linie o să se ia iar cu -haideți doamna, va rog doamna, fac și eu un efort doamna-, nu am făcut absolut nimic. Ne furăm de fapt o căciulă", spune Andreia Bodea, director I.L. Caragiale.

Vlad si Ioana sunt elevi de nota 10 la liceu, dar spun ca un orar haotic i-ar debusola.

"Ar însemna foarte multă tărie de caracter, foarte mult devotamet, psihologic să fii foarte foarte bine. Eu sunt o persoană care acceptă în general provocările, dar mi se pare mult prea obositor. Ar fi un program prea încărcat și asta ar însemna că nu aș avea timp să mă ocup de pasiunile mele", spune Ioana.

"Există copii care din diverse motive excelează doar că nu au putut avea media 10. Această notă de peste 80 la sută ar putea fi mărită, poate peste 90, 95 și media să nu fie luată în considerare atât de mult", spune Vlad.

În clasele primare ar fi şi mai complicat

"E bine să le respectăm dezvoltarea vârstei, și chiar dacă avem senzația că părinți că ei se plictisesc este normal să facem clasa pe clasa. Pentru copil este totuși un disconfort să meargă jumătate de an într o clasa, jumătate într o clasa sau și mai rău, alternativ", spune Daniela Voinea, director şcoala Sf Voievozi.

"Cred că cel mai mare efort al familiei al școlii este adaptarea socială care trebuie luată în considerare, de aceea sper că în aceste comisii şcolare este foarte important să fie un psiholog educațional pt că se pot crea dezechilibre în alte aspecte ale vieții", spune Cătălin Nan, Federatia Părinţilor.

Elevii se pot înscrie pentru a face doi ani într-unul din luna martie.

