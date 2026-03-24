Video Verdețurile de primăvară care îți întăresc imunitatea. Medicii nu recomandă curele de detox

Dacă scoatem cartofii de pe lista de cumpărături - cel puțin până când vom vedea prețuri mai blânde - avem în continuare alternative. Și încă unele foarte bune! Primăvara ne aduce din plin alimente proaspete, ideale pentru mesele de zi cu zi. Este și momentul potrivit să ne schimbăm obiceiurile și, poate, să mâncăm mai simplu și mai echilibrat.

de Laura Ilioiu

la 24.03.2026 , 08:04

Odată cu apariția verdețurilor, medicii spun că este momentul potrivit pentru schimbarea alimentației. Aceștia recomandă ceapa verde, spanacul, urzicile sau salata verde, pentru că sunt bogate în vitamine, întăresc imunitatea și ajută organismul să se refacă după sezonul rece.

Specialiștii atrag, însă, atenția că așa-numitele cure de detox nu sunt necesare. Corpul se curăță singur, prin mecanismele sale naturale, iar ceea ce face cu adevărat diferența este o alimentație simplă și echilibrată.

În plus, nutriționiștii ne sfătuiesc să includem zilnic verdețuri în meniu, să reducem alimentele procesate și să nu uităm de hidratare. Aceştia sunt câţiva paşi simpli de urmat, dar suficienţi pentru un corp sănătos.  

Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
Surse: PSD pregătește retragerea din Guvern. Se exclude continuarea guvernării alături de Bolojan. Cele 3 scenarii posibile
Primele imagini cu copilul de 5 ani din București, mort după ce a căzut de la etajul 9. Mama lui este suspectată că l-a aruncat
Observator » Sănătate » Verdețurile de primăvară care îți întăresc imunitatea. Medicii nu recomandă curele de detox
