Dacă nu mai știți numere de telefon, parole sau chiar ce ați mâncat ieri, cercetătorii au diagnosticul - amnezie digitală. Specialiștii spun că tehnologia ne face viața mai ușoară, dar și creierul mai leneş. Aşa am ajuns să nu ne mai putem concentra mai mult de zece secunde pe un subiect. În timp, folosirea excesivă a tehnologiei poate duce la afecţiuni grave ale creierului.

Specialiștii spun că a apărut un nou fenomen, amnezia digitală. Practic, ne lăsăm telefoanele să țină minte tot în locul nostru, iar când memoria nu mai e folosită, începe să se piardă. Pe scurt, tot ce stocăm pe telefoane, nu mai rămâne şi în creier.

"Neantrenându-ne memoria este afectată în bună măsură nu doar memoria de lucru, dar şi gândirea autonomă dar şi gândirea critică, pe de altă parte copiii sunt afectaţi tocmai pentru că nu-şi folosesc memoria aceasta de lungă durată, mai ales la capitolul atenţie", spune Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea Bucureşti.

Un studiu, realizat de cercetătorii germani a scos la tablă peste zece mii de tineri. Tomografiile lor au arătat date şocante: creierul era atât de îmbătrânit, încât putea fi confundat cu cel al persoanele în vârstă diagnosticată cu Parkinson sau Alzheimer.

Articolul continuă după reclamă

"Amnezia digitală este o afecțiune generalizată a creierelor noastre", spune şi psihologul Liliana Hadji.

"Avem o dovadă în plus că sistemele de inteligenţă artificială pot afecta gândirea autonomă şi în special gândirea critică", adaugă Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea Bucureşti.

Experţii numesc telefoanele inteligente proteză digitală. Judecă în locul nostru, în timp ce mintea se atrofiază.

Acelaşi studiu vine şi cu soluţii: pauza de 72 de ore de la telefon reactivează creierul.

"Dacă lucrăm cu copii, dacă suntem părinți, dacă avem copii în preajma, să-i încurajăm, să-i provocăm cât mai mult să gândească, să-și dezvolte gândirea critică, să memoreze, oferindu-le această explicație că la propriu dendritele, neuronii noștri se dezvoltă atunci când noi facem efort intelectual. Este foarte important să protejăm această capacitate umană de a gândi avansat", mai spune Liliana Hadji, psiholog.

O cercetare realizată în Marea Britanie arată că aproape jumătate dintre adulţii care folosesc smartphone nu ştiu pe dinafară numărul de telefon al partenerului de viaţă si 71% dintre ei nu ştiu numerele de telefon ale copiilor lor.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰