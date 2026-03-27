Gătitul acasă nu este doar o alternativă mai economică la ofertele din comerț, ci și un obicei cu beneficii importante pentru sănătate. Potrivit cercetărilor recente, preparatele făcute în casă pot avea un impact pozitiv asupra funcțiilor cognitive, confirmând încă o dată avantajele unei alimentații pregătite în propria bucătărie.

Un studiu recent arată că mesele pregătite acasă, ne pot proteja, pe termen lung, de demenţă. Mai exact, dacă alegem să ne facem singuri mâncarea de la zero, cel puțin o dată pe săptămână, riscul de demență scade cu aproximativ 30%.

Efectele se văd la toată lumea, doar diferă ușor. La bărbați, riscul scade cu 23%, iar la femei cu 27%, spun cercetătorii japonezi. Cel mai interesant însă: cei care nu prea știu să gătească au cel mai mult de câștigat. În cazul lor, riscul scade chiar și cu aproape 70%.

Și explicația e cât se poate de simplă: gătitul nu înseamnă doar mâncare pentru stomac, ci şi hrană pentru creier pentru că solicită mai multe funcţii cognitive în acelaşi timp. Ne pune în mişcare memoria, organizarea, planificarea şi atenţia. Trebuie să ştim în ce ordine punem ingredientele în ciorbă sau să calculăm gramajele pentru desertul perfect.

Iar miza, după cum probabil ştiţi deja, e uriaşă. La nivel mondial, peste 50 de milioane de oameni suferă de demență, iar în fiecare an apar încă 10 milioane de cazuri noi.

Totuşi, specialiştii nu spun clar că gătitul previne demenţa. Ci că mai degrabă persoanele care gătesc mai des par să aibă în general un stil de viaţă mai activ şi echilibrat. În definitiv, chiar nu avem ce să pierdem dacă testăm teoria.

