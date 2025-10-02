Antena Meniu Search
Cinci cazuri de meningită cu virusul West Nile, confirmate în Brăila: un pacient a murit. Ce spun autorităţile

Cinci cazuri de meningită cauzată de virusul West Nile au fost confirmate în județul Brăila, anunță Direcția de Sănătate Publică. Patru pacienți au o evoluție favorabilă, însă unul dintre cazuri, înregistrat la o persoană cu afecțiuni preexistente din satul Plopu, s-a soldat cu deces, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 16:09
Cinci cazuri de meningită cu virusul West Nile, confirmate în Brăila: un pacient a murit. Ce spun autorităţile

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila a informat joi că în judeţ au fost confirmate cinci cazuri de meningită cauzată de virusul West Nile, dintre care patru cu formă medie de boală şi evoluţie favorabilă şi un deces.

Cazul sever soldat cu deces s-a înregistrat la o persoană din satul Plopu, oraşul Ianca, care prezenta comorbidităţi semnificative, potrivit unui comunicat de presă transmis de DSP Brăila.

Pacienţii cu forme medii sunt: două persoane din municipiul Brăila (zona Bulevardul Dorobanţilor), o persoană din comuna Gropeni, angajată la Şantierul Naval VARD Brăila, şi o persoană din comuna Vădeni.

DSP Brăila recomandă populaţiei măsuri de protecţie precum: "purtarea de haine cu mâneci şi pantaloni lungi, utilizarea substanţelor repelente şi a plaselor împotriva ţânţarilor, folosirea insecticidelor şi a aerului condiţionat în locuinţe, dar şi acoperirea pătuţurilor şi cărucioarelor pentru copii. Totodată, se recomandă eliminarea apelor stătute din jurul locuinţelor pentru prevenirea dezvoltării larvelor de ţânţari".

