Aproape 650.000 de persoane, care până acum au fost co-asigurați în sistemul public de sănătate, au rămas fără acces la servicii medicale gratuite. Tratamentele şi consultaţiile decontate îi costă, de azi, 2.430 de lei pe an. Acești bani pot fi plătiți într-o singură tranșă sau în două.

Georgeta are 62 de ani și este pensionată pe caz de boală. Până acum, se trata pe asigurarea medicală a soţului. De azi e pe cont propriu.

"Sunt foarte mulţi bani. O să o completez că n-am ce să fac că trebuie să ajung la doctor. Să vedem de unde facem rost măcar de o parte din bani" a spus Georgeta Croitoru.

La fel ca ea, peste 600.000 de români au rămas fără acces la servicii medicale gratuite.

"Foarte rea pentru că practic îţi vine rău pe stradă, nu ştii ce să faci, unde te duci cine să te ia. Am făcut analizele şi n-am mai avut bani să mă mai duc la doctor" a explicat cineva.

Cum se plăteşte contribuţia la sănătate

Cei care până acum erau coasigurați trebuie să depună declarația unică la ANAF și să achite contribuția la sănătate. Plata se face în două tranșe: 600 de lei până la finalul anului și restul de aproape 1.900 de lei până la 25 mai 2026. În total, 2.430 de lei.î

"În cazul cazurilor medicale acute, cu risc iminent pentru viaţă, ei intră pe serviciile acordate urgenţelor medicale. Deci, evident, nu va fi lăsat nimeini să moară în stradă chiar dacă este neasigurat. Dar se va rezolva situaţia acută, iar in rest beneficiază de un minim de servicii medicale, ca orice alt om" a explicat medicul radiolog Cosmin Alexandrescu.

"Singurul cuvânt potrivit este umilinţă față de lume. Plătesc pentru soția mea, coasigurată. Acum nu se mai poate. Am stat la ANAF, la Trezorerie și nu cred că azi intru la CAS" a povestit cineva.

Aproape 900 de persoane înregistrate ca plătitori individuali, într-un singur judeţ

Doar în Hunedoara, aproape 900 de persoane s-au înregistrat deja ca plătitori individuali, iar zilnic alte câteva zeci vin la ghișee pentru a-și redobândi statutul de asigurat.

"Este o schimbare de paradigmă şi oamenii vor trebui să se obişnuiască cu noul model. Trebuiesc luate multe măsuri. Nu vom salva bugetul sănătăţii doar cu aceste măsuri. […] noi avem o populaţie pe undeva la 19 milioane locuitori. Din care doar 5-6 milioane plăteau asigurări. Asta nu înseamnă că 5-6 milioane de plătitori pot ţine 19 milioane de plătitori" a explicat Rozalina Lapadatu, președintele Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

Autoritățile recunosc că măsura nu rezolvă toate problemele, dar susțin că vor încerca să protejeze categoriile vulnerabile.

Ce categorii de persoane rămân asigurate

"Chiar dacă regulile s-au schimbat, de la 1 septembrie 2025 mai multe categorii rămân asigurate fără să plătească CASS. Printre ele se numără copiii, studenții și tinerii până în 26 de ani, femeile însărcinate, pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap și bolnavii oncologici, dar și persoanele cu afecțiuni din programele naționale de sănătate. Tot în această listă intră și voluntarii de la serviciile de urgență, donatorii de celule stem sau victimele traficului de persoane" a explicat preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.

Până să intre în vigoare această măsură, doar unul din trei români achita contribuția la Sănătate, însă de servicii medicale beneficiau aproape 17 milioane.

