Dacă vă confruntaţi cu pierderi de memorie frecvente, lipsă de concentrare şi o oboseală mentală constantă, chiar și după odihnă, aţi putea suferi de un fenomen tot mai des întâlnit: ceața mentală. Ce provoacă această stare şi, mai ales, cum puteţi s-o combateţi eficient, aflaţi chiar acum, într-un nou episod din rubrica medicală.

Ai zile când simți că mintea ta e într-o ceață continuă? Te concentrezi greu, uiți rapid și orice task simplu devine complicat? Aceste simptome au un nume clar - ceață mentală sau "brain fog". Astăzi, îți explic clar ce cauzează această stare și mai ales ce poți face concret pentru a-ți limpezi mintea și a-ți recăpăta claritatea. Brain fog, sau ceața mentală, nu e o boală, ci o stare mentală descrisă ca o dificultate în a gândi clar, a te concentra sau a-ți aminti lucruri simple. În rusă, i se spune "tormoz", adică frână, exact ca atunci când pleci cu mașina cu frâna de mână trasă - mergi încet și chinuit.

Cum știi că ai brain fog?

Uiți lucruri banale: unde ai pus cheile sau de ce ai intrat într-o cameră. Îți este greu să te concentrezi și ești ușor distras de zgomote sau activități din jur. Task-urile simple devin obositoare și greu de realizat. Te simți constant obosit mental, chiar și după ce ai dormit. Brain fog-ul are multe cauze, iată cele mai frecvente: Fumatul și vapingul: Nicotina afectează memoria și atenția. Studiile arată că utilizatorii de vape au risc de trei ori mai mare să dezvolte brain fog. Stresul cronic și suprastimularea: Prea multe sarcini simultane îți epuizează atenția și energia mentală. Somnul insuficient sau de proastă calitate: Somnul prost duce direct la probleme de concentrare și memorie. Dezechilibre hormonale: Frecvent în sarcină, menopauză sau probleme cu tiroida. Nutriție deficitară: Lipsa de vitamina B12, vitamina D sau magneziu. Alergii și intoleranțe alimentare: Acestea creează inflamație și tulburări cognitive. Medicamente și alcool: Somniferele, anxioliticele și antihistaminicele pot crea confuzie și dificultăți cognitive. Afecțiuni medicale: Diabet, hipertensiune, depresie, hipotiroidism sau anemie. COVID-19: Infecția poate cauza brain fog persistent.

Ce poți face concret să scapi de ceața mentală?

Redu stresul și creează-ți momente de liniște. Pune telefonul deoparte măcar câteva minute zilnic, bucură-te de liniște și reconectează-te cu tine însuți. Mișcare regulată: 30 de minute zilnic de activitate aerobă (mers alert, alergat, bicicletă) crește fluxul sanguin cerebral și îți limpezește mintea. Somn odihnitor: Asigură-te că dormi cel puțin 7-8 ore, într-o cameră răcoroasă și întunecată. Evită alcoolul și cafeaua după-amiaza târziu. Alimentație sănătoasă, mediteraneană: Ulei de măsline, fructe, legume, nuci, pește și cereale integrale. Evită alimentele procesate și zahărul. Socializează și interacționează: Conexiunile sociale te ajută să-ți menții sănătatea emoțională și să reduci stresul mental. Nu există dovezi clare că telefonul mobil sau Wi-Fi-ul cauzează brain fog. Totuși, dacă ai încercat toate soluțiile și nimic nu funcționează, poți reduce expunerea la aceste dispozitive pentru a vedea dacă te ajută. Nu lua vitamine la întâmplare pentru brain fog! Doar dacă ai deficit confirmat de medic în vitamina D, B12 sau magneziu, suplimentele te pot ajuta real să-ți recapeți claritatea mentală. Ceața mentală poate fi combătută eficient prin reducerea stresului, somn de calitate, alimentație sănătoasă și mișcare regulată.

