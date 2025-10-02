Antena Meniu Search
Dosarul morţilor de la Iaşi, pe masa procurorilor. Rogobete nu exclude noi demiteri

Cazul copiilor morți în Spitalul "Sfânta Maria" din Iași va ajunge şi pe masa procurorilor. Deputatul Emanuel Ungureanu susţine că în unitatea medicală au murit încă trei copii, faţă de cei număraţi, în mod oficial, pentru că în luna iunie ar fi fost în spital un alt focar de infecţie.    

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 13:53

Parlamentarul va depune o plângere penală împotriva conducerii spitalului pentru abuz în serviciu. Astăzi este aşteptat şi raportul Ministerului Sănătăţii, în cazul deceselor de la Iaşi. Ministrul Sănătății nu exclude noi demiteri după verificările făcute la spital.

"Principala cauză, dacă doriţi, pentru ceea ce s-a întâmplat la Iaşi este dată de nerespectarea protocoalelor pentru limitarea răspândirii infecţiilor în unităţile sanitare. Colegii mei au identificat o serie de probleme în avizul de funcţionare emis de către DSP Iaşi anul trecut.

Şi anume: în anumite secţii, în anumite saloane din secţia ATI, nu există chiuvetă cu apă caldă şi apă rece pentru ca personalul medical din secţia ATI să poată respecta aceste protocoale", a declarat ministrul Rogobete.

