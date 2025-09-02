Pacienții trimiși de spitale de stat la clinici particulare pot face acum reclamaţii direct la Ministerul Sănătății. Asociațiile de pacienți susțin inițiativa, dar cer o platformă unitară pentru toate sesizările.

"Pur şi simplu. Doctorul a considerat că nu ţine de competenţa lui şi atunci m-a trimis la privat şi asta am făcut", povesteşte Bianca.

Mulţi pacienţi se plâng că medicii care profesează şi la spitale de stat, şi în clinici particulare îi trimit la privaţi pentru investigaţii sub pretextul că aparatele statului nu funcţionează sau ar trebui să aştepte prea mult până le vine rândul.

"Am pe mama mea, care este în vârstă şi este pensionară şi a întâmpinat nişte greutăţi. I-a fost oferit, mai mult împinsă să meargă într-un anumit cabinet, apoi când s-a dus cu rezultatele analizelor din altă parte doamna doctor a zis că cum adică v-aţi dus în altă parte, că trebuia să vă duceţi acolo unde v-am spus eu", spune un român.

Articolul continuă după reclamă

De ieri, pacienţii care trec prin astfel de situaţii pot să facă reclamaţii direct pe site-ul Ministerului Sănătății.

La mai bine de o zi de când a fost lansat formularul, la Ministerul Sănătății au ajuns deja mai multe sesizări. Situațiile raportate urmează să fie analizate, iar acolo unde este cazul, Ministerul va trimite Corpul de Control direct în unitatea sanitară vizată.

Cum se completează formularul

Pentru a face o sesizare, pacienții trebuie să acceseze site-ul Ministerului Sănătății, unde se află formularul. Acolo, completează datele personale, numele spitalului, secția și clinica privată către care au fost direcționați.

"În momentul în care e o reclamaţie care ajunge la Minister, categoric ni se va cere un punct de vedere. Întotdeauna în raport cu o sesizare. Evident că voi lua un punct de vedere de la cei implicaţi în aşa fel încât să ajung la realitatea lucrurilor", a declarat Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.

Asociațiile de pacienți văd cu ochi buni iniţiativa, dar spun că platforma nu e suficient de bine integrată. Propun o soluție mai simplă: un singur loc online pentru toate sesizările.

În prezent, Ministerul Sănătății are disponibile mai multe formulare online: unul pentru sesizări legate de mâncarea din spitale, altul de feedback privind condițiile și eventuale cereri de mită, dar și un formular destinat sesizărilor către consiliul de etică.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰