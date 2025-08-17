Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private. Anunţul ministrului Sănătăţii

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că începând de la 1 septembrie, pacienții care au fost refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta aceste situații printr-un formular online disponibil pe site-ul ministerului, informează Mediafax.

de Redactia Observator

la 17.08.2025 , 08:58
Formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private. Anunţul ministrului Sănătăţii - Formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private. Anunţul ministrului Sănătăţii - Hepta

Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Alexandru Rogobete a declarat că spitalele publice au obligația de a trata pacienții, iar practica trimiterii acestora spre mediul privat sub pretexte precum "nu mai sunt locuri", "s-a terminat plafonul", "CT/RMN este stricat", "laboratorul nu funcționează" sau că "nu există condiții", este "inacceptabilă și nedemnă".

Pentru a combate această practică, Rogobete a declarat că începând de la 1 septembrie o să se implementeze un formular online prin care pacienții vor putea raporta aceste cazuri. "Am decis o măsură concretă: din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situații. Orice pacient care a fost redirecționat abuziv către un cabinet privat va putea semnala: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse. Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat", se arată în mesajul publicat de ministrul Sănătății.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

alexandru robogete sanatate pacienti
Înapoi la Homepage
“Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
&#8220;Mi-e ruşine să spun&#8221; Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Comentarii


Întrebarea zilei
Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni?
Observator » Sănătate » Formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private. Anunţul ministrului Sănătăţii