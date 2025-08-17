Formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private. Anunţul ministrului Sănătăţii

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că începând de la 1 septembrie, pacienții care au fost refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta aceste situații printr-un formular online disponibil pe site-ul ministerului, informează Mediafax.

Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Alexandru Rogobete a declarat că spitalele publice au obligația de a trata pacienții, iar practica trimiterii acestora spre mediul privat sub pretexte precum "nu mai sunt locuri", "s-a terminat plafonul", "CT/RMN este stricat", "laboratorul nu funcționează" sau că "nu există condiții", este "inacceptabilă și nedemnă".

Pentru a combate această practică, Rogobete a declarat că începând de la 1 septembrie o să se implementeze un formular online prin care pacienții vor putea raporta aceste cazuri. "Am decis o măsură concretă: din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situații. Orice pacient care a fost redirecționat abuziv către un cabinet privat va putea semnala: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse. Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat", se arată în mesajul publicat de ministrul Sănătății.

