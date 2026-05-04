Rutte anunță că Europa a "înțeles mesajul" după ce Trump a anunțat retragerea a 5.000 de trupe din Germania

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, afirmă că liderii europeni "au înțeles mesajul" după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania.

Trump este din ce în ce mai frustrat de aliații NATO, acuzându-i că nu fac suficient pentru a sprijini războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Vorbind luni, Rutte a recunoscut "dezamăgirea din partea SUA".

"Liderii europeni au înțeles mesajul. Au auzit mesajul tare și clar", a declarat Rutte înaintea unei reuniuni a Comunității Politice Europene din Armenia, conform Al Jazeera.

"Europenii fac un pas înainte, un rol mai mare pentru Europa și un NATO mai puternic", a adăugat el.

Pentagonul a anunțat retragerea trupelor din Germania vineri, la câteva zile după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Iranul umilește SUA în timpul negocierilor care vizează încheierea războiului.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a numit momentul anunțului o "surpriză".

"Cred că demonstrează că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european în NATO și trebuie să facem cu adevărat mai mult", a declarat Kallas, subliniind că "trupele americane nu sunt în Europa doar pentru a proteja interesele europene, ci și interesele americane".

În weekend, purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a declarat că oficialii din alianța militară formată din 32 de națiuni "lucrează cu SUA pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind postura de forță în Germania".

Criticile europene la adresa războiului împotriva Iranului au crescut în ultimele săptămâni, deoarece conflictul trimite unde de șoc în economia globală din cauza perturbării continue a transportului maritim în Strâmtoarea Hormuz.

Săptămâna trecută, Merz a comparat războiul cu operațiuni militare anterioare, cum ar fi invaziile americane în Irak și Afganistan.

"Este, în acest moment, o situație destul de încurcată", a spus el. "Și ne costă mulți bani. Acest conflict, acest război împotriva Iranului, are un impact direct asupra producției noastre economice."

Spania a refuzat să permită SUA să lanseze atacuri asupra Iranului din spațiul său aerian sau din bazele sale militare. Prim-ministrul Pedro Sanchez a condamnat războiul ca fiind "nejustificat" și o "intervenție militară periculoasă" în afara domeniului dreptului internațional.

Ca răspuns, Trump a numit Spania "teribilă" și a amenințat că va pune capăt tuturor legăturilor comerciale.

În ciuda acestui fapt, Rutte a declarat că "tot mai multe" națiuni europene pre-poziționează acum resurse precum vânătoare de mine și dragătoare de mine în apropierea Golfului, pentru a fi pregătite pentru "următoarea fază" a războiului.

Nu a oferit detalii, iar națiunile europene au insistat anterior că nu vor ajuta la paza Strâmtorii Hormuz până la sfârșitul războiului.

Reacția Germaniei

Un dragor de mine al marinei militare germane a plecat luni spre Marea Mediterană, unde va rămâne până când va fi luată o decizie cu privirea la participarea la o eventuală misiune internaţională de protejare a navigaţiei comerciale în Strâmtoarea Ormuz, a anunţat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit agenţiei EFE, relatează Agerpres.

Nava "Fulda, care este un dragor de mine, ar trebui în aceste momente să fie în drum spre Mediterana", de unde şi-ar putea continua misiunea în Strâmtoarea Ormuz în cazul "realizării unei încetări a focului, a unui armistiţiu durabil ori a unui cadru juridic internaţional" care să faciliteze participarea Germaniei la o astfel de misiune, a transmis ministrul german într-un comunicat.

Dragorul de mine german va ajunge în aproximativ două săptămâni în Marea Mediterană, unde se va alătura Grupării Navale Permanente NATO de Luptă Contra Minelor-2 (Standing NATO Mine Counter-measures Group - SNMCMG-2), în aşteptarea unor noi ordine.

Acest tip de navă, ce are un echipaj 40-45 de membri, se deplasează lent din cauza caracteristicilor sale tehnice, prin urmare trimiterea sa în zona Mediteranei are scopul de a câştiga timp în cazul în care Germania decide ulterior să participe la o misiune de menţinere a păcii în Strâmtoarea Ormuz.

Dar ministrul german al apărării a avertizat deja că există două condiţii prealabile pentru participarea Berlinului la o astfel de operaţiune, respectiv încetarea completă a ostilităţilor şi existenţa unui mandat din partea parlamentului.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică operaţiunea "Project Freedom", prin care marina militară americană să "ghideze" începând de luni prin Strâmtoarea Ormuz navele comerciale blocate în Golful Persic, după ce Iranul a închis acest coridor în urma războiului lansat împotriva sa de SUA şi Israel.

