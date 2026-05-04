Vacanţa de 1 mai s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Craiova. Copilul de un an şi patru luni s-a înecat în piscina din curtea bunicilor. Câteva clipe de neatenţie au fost suficiente pentru ca băieţelul să cadă în apă. Deşi a fost chemat un elicoper pentru el, medicii nu au mai putut face nimic. E un scenariu care, din păcate, se repetă în fiecare sezon cald. Părinţii îşi scapă din ochi copiii şi finalul este unul cumplit. Şi în Vrancea un copil de 4 ani şi jumătate a pierit în condiţii similare. Specialiştii avertizează... tehnologia poate salva vieţi în astfel de situaţii.

Copilul de un an şi patru luni a pierit în piscina bunicilor. Câteva secunde a fost scăpat din ochi: s-a apropiat, s-a dezechilibrat şi a căzut în apă. Copilul se afla împreună cu mama sa în vizită, iar, la un moment dat, ar fi fost lăsat nesupravegheat pentru câteva clipe. Micuțul a ieșit singur în curte și a căzut în piscina în care se afla jumătate de metru de apă.

Reporter: Aţi auzit strigăte de ajutor?

Localnic: Pe aia bătrână am auzit-o. "Ajutor, salvaţi-mă" că eram tocmai la grădină.

În ajutorul lui a fost chemat un elicopter SMURD. 40 de minute a fost resuscitat până s-a declarat decesul. Întreaga comună este în stare de șoc: oamenii vorbesc despre o familie care avea mare grijă de cei trei copii. Băieţelul mai avea doi fraţi.

Vecin: Nenorocire mare. Oameni calumea.

Reporter: Copiii erau lăsaţi nesupravegheaţi?

Vecin: Nu, niciodată.

Vecin: Poate era mic şi a fugit, zburdă imediat, trecu pe lângă ăla, o luă fuga... Eu ştiu că ei întreţineau bine copiii....chiar bine, nu aşa.

Cu toate acestea, astfel de cazuri apar an de an

Înecul este a doua cauză de mortalitate la copiii din România, iar ţara noastră ocupă primul loc în UE la numărul de decese prin înec raportate la populaţie. Sunt cifre îngrijorătoare şi la nivel mondial. Peste 175.000 de copii mor în fiecare an prin înec în lume, iar cei mai vulnerabili sunt cei sub 3 ani. Şi asta pentru că în realitate, înecul este o moarte... tăcută. Copiii nu apucă să ceară ajutor, iar rata de supravieţuire scade dramatic după doar 3 minute. Aşa s-a întâmplat şi în urmă cu doi ani, în Deltă... trei adulţi au trecut pe lângă copilul de 3 ani care agoniza în piscina pensiunii.

Şi primul weekend din mai a lui 2026 este încă o dovadă: o tragedie similară a avut loc şi în Suraia, Vrancea. Acolo un copil de 4 ani şi jumătate a murit înecat într-o baltă. În acest caz, părinţii care mai au doi copii, erau în vizită la rude şi nu au sesizat când cel mai mic dintre ei a ieşit din curte. Au alertat poliţia, iar copilul care suferă de autism a fost căutat două ore.

"A venit cineva și a vorbit cu maică-să la poartă și erau două mașini la poartă. El a deschis poarta, a ieșit, am zis că e în curte", spun oamenii.

Specialiştii au însă recomandări pentru părinţi în sezonul cald. Dispozitivele cu alarmă - disponibile şi în România - POT salva vieţi. Iar cei mici ar trebui să poarte în permanenţă vestă de salvare atunci când sunt în apropierea apelor adânci.

Importantă rămâne însă supravegherea permanentă. Poate părea exagerat, dar studiile arată că în 7 din 10 cazuri de înec la copii, părinţii îi scapă din ochi sub 5 minute.

