Medicii de la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală au reuşit să salveze viaţa unui bărbat după ce i-au transplantat un cord sănătos prelevat de la un pacient aflat în moarte cerebrala. Bărbatul a primit acum a doua şansă la viaţa după ce intervenţie extrem de complicată a echipei conduse de prof. dr. Horaţiu Moldovan.

Un nou succes medical a fost înregistrat la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală, după mai multe ore în care medicii conduşi de prof. dr. Horaţiu Moldovan s-au luptat să salveze viaţa unui bărbat. I-au transplantat acestuia un cord sănătos prelevat de la un pacient aflat - din nefericire - în moarte cerebrală. Cordul a fost prelevat la Spitalul Universitar din Bucureşti şi transportat apoi la Floreasca. Medicii de la Floreasca au reuşit de-a lungul ultimilor ani peste 40 de astfel de intervenţii extrem de dificile.

A doua şansă la viaţă

Bărbatul salvat de echipa condusă de prof. dr. Horaţiu Moldovan este, potrivit medicilor, în stare bună. El a fost detubat şi va intra într-un proces de recuperare deîndată ce aceştia vor încheia procesul de monitorizare a semnelor vitale.

O nouă operaţie reuşită

Pentru medicii de la Spitalul Floreasca este o nouă victorie în faţa morţii. Aceştia au reuşit să salveze viaţa unui bărbat care avea nevoie urgenţă de un nou cord. Ei au mai realizat o astfel de intervenţie şi la începutul anului.

Alături de medicii de la Floreasca, şi cei de la Târgu Mureş au reuşit să salveze viaţa unor pacienţi după ce au realizat cu brio transplanturi de cord în 2026.

