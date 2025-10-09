Săptămâna viitoare începe vaccinarea antigripală în România. Românii, însă, tot se feresc şi refuză imunizarea în plin sezon al răcelilor şi gripei. Tinerii, dar şi persoanele până în 45 de ani, apelează mai degrabă la metode naturiste sau vitamine, decât la vaccin. Dezinformarea din mediul online, mai ales cea din pandemie, este motivul care a creat acest dezinteres, spun specialiştii.

Pe 15 octombrie începe oficial imunizarea iar ministrul Sănătăţii vrea extinderea programului pilot prin care românii să se poată vaccina în toate farmaciile până la finalul acestui an. Momentan, vaccinul se poate face în doar 100 de farmacii şi la medicul de familie.

"Cu acest vaccin antigripal oamenii s-au vaccinat ani de-a rândul fără probleme, chiar şi înainte de COVID, şi după COVID. Mai mult în rândul persoanelor de vârsta a doua, chiar a treia", a declarat Edita Griţco, farmacist şef.

"În acest an încă nu, dar avem intenţia să-l facem", spune un român.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a creşte interesul tinerilor pentru vaccinare, începând din acest an, persoanele până în 18 ani, dar şi cele care suferă de boli cronice au gratuitate la vaccinul antigripal. Pentru alte grupe de vârstă acesta se poate cumpăra din farmacii cu reţetă compensată de 50%. Chiar şi aşa, remediile naturiste şi vitaminele rămân preferatele românilor.

"Nu a fost necesar, nu am suferit ceva virus. M-am protejat din timp cu vitamine, cu tot felul", spune un român.

Şi mai rămâne în picioare o altă problemă. "Nu vin din considerente, probabil, de circuit informaţional negativ, adică anumite repercusiuni, repercusiuni negative pe care ar putea să le aibă", spune Călin Man, medic de familie.

Medicii de familie, dar şi persoanele care nu şi-au administrat deja vaccinul antigripal în acest sezon sunt de părere că există acest dezinteres din cauză că informaţiile din mediul online sunt contradictorii.

La toate acestea se adaugă şi dezinformările din perioada pandemiei, care au scăzut încrederea românilor în vaccinare, spun specialiştii.

O conferinţă organizată în septembrie la Braşov, a stârnit reacţii dure din partea oficialilor din sănătate, după ce mai mulţi medici au promovat teorii conspiraţioniste despre vaccinuri şi tratamente medicale. Ministrul Sănătăţii a sesizat atunci Parchetul şi a cerut sancţionarea medicilor implicaţi.

Anul trecut, în sezonul rece, peste 1 milion de români s-au vaccinat antigripal.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰