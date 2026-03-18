Problema majoră cu care se confruntă copiii, adesea ignorată. Avertismentul INSP

Oficialii Institutului Național de Sănătate Publică atrag atenția că, în sănătatea publică, uneori cele mai mari probleme sunt tocmai cele despre care vorbim cel mai puțin. Sănătatea orală este un exemplu elocvent: deși aproape fiecare persoană se confruntă, la un moment dat, cu probleme dentare, acest domeniu rămâne adesea în plan secund în politicile de sănătate. 

de Denisa Vladislav

la 18.03.2026 , 22:02
Datele colectate de INSP în anul școlar 2024 - 2025, în cadrul Programului Național de Evaluare și Promovare a Sănătății, au vizat peste 37.000 de copii cu vârste între 6 și 14 ani. Rezultatele arată situații îngrijorătoare.  

Datele INSP arată că 31% dintre copii prezintă leziuni carioase netratate la dentiția temporară, iar 25% au probleme similare la dentiția permanentă. Doar 23% dintre copii au dentiție temporară complet sănătoasă, în timp ce aproximativ 41% necesită tratament preventiv sau curativ. 

"În sănătatea publică, uneori cele mai mari probleme sunt tocmai cele despre care vorbim cel mai puțin. Sănătatea orală este un astfel de exemplu. Aproape fiecare persoană se confruntă, la un moment dat, cu o problemă dentară, dar, în politicile de sănătate, acest domeniu rămâne adesea în plan secund", au explicat oficialii INSP.

Institutul recomandă trei direcții esențiale de acțiune: consolidarea prevenției, în special în mediul școlar; reducerea inegalităților de acces la servicii stomatologice, inclusiv prin cabinete școlare; și dezvoltarea sistemelor de supraveghere și monitorizare a sănătății orale, pentru decizii fundamentate pe date solide.

"Sănătatea orală este o componentă esențială a sănătății generale. INSP va continua să sprijine acest proces prin colectarea și analiza sistematică a datelor și prin furnizarea de dovezi pentru dezvoltarea unor direcții de acțiune eficiente", a transmis instituția.

Ziua Mondială a Sănătății Orale este sărbătorită anual pe 20 martie, subliniind importanța prevenției și educației în acest domeniu.  

