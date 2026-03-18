De la simptome confundate cu o răceală până la tratamente moderne care pot reduce reacțiile, alergiile rămân o afecțiune tot mai frecventă. Dr. Poliana Leru, medic alergolog, invitată la Observator 16 alături de Teodora Tompea, a explicat ce trebuie să știi și când e momentul să mergi la specialist.

Teodora Tompea: Cât de des putem să confundăm simptomele pentru alergie cu o răceală?

Dr. Poliana Leru: Nu prea putem să le confundăm, chiar în primul moment de debut, dacă e cu simptome nazale, tuse pentru că virozele sunt însoţite de stare generală mai proastă, de febră, dureri musculare, o stare de astenie particulară, în timp ce alergiile sunt zgomotoase. În acelaşi timp, tipul de repetare a alergiilor şi apariţia lor în anumite perioade... poate putem confunda doar în primul episod atunci când nu ştim, dar dacă se repetă anul următor, în aceeaşi perioadă sau când venim în contact cu plante, petrecem mult timp afară, atunci ne putem da seama că e o alergie.

Teodora Tompea: De ce adulţii ajung să dezvolte alergii la maturitate?

Dr. Poliana Leru: Riscul de alergii rămâne toată viaţa. E mai mare la copii, la adolescenţi şi adulţii tineri. Există o scădere a riscului pe parcursul vieţii, dar putem face la orice vârstă. Nu înseamnă neapărat că avem un teren alergic. O parte dintre alergii sunt influenţate de terenul atopic care e moştenit, dar atopia se poate manifesta în orice moment al vieţii. Am avut pacient care la 60 de ani a aflat prima dată că e alergic. E o tulburare a sistemului imunitar care devine hiper-reactiv, care deviază şi care e influenţată în mai mare măsură de factorii de mediu. Din ce în ce mai mult expunerea la factorii de mediu e considerată a avea un rol mai important decât moştenirea genetică.

Teodora Tompea: Se şi poate vindeca sau rămâi cu o alergie pe tot parcursul vieţii?

Dr. Poliana Leru: Alergiile au o evoluţie cronică, de multe ori repetitivă dacă nu identificăm şi nu tratăm sau nu evităm factorii care ne determină reacţiile alergice. De vindecare vorbim în anumite cazuri, care nu sunt puţine, în urma imunoterapiei alergenice, care poate interveni în mecanismele subtile imunologice şi care poate să înveţe sistemul imunitar să calmeze reacţiile.

E o terapie eficientă, modernă, pe care deja mulţi pacienţi o cunosc. Se administrează cantităţi foarte mici care pot să inducă ceea ce numim toleranţă imunologică, dar nu pentru toate substanţele cu potenţial alergizant. Pentru mucegaiuri, în prezent, încă nu există extracte.

Teodora Tompea: Testele cât de accesibile sunt? Oamenii şi le pot permite?

Dr. Poliana Leru: Aş zice că sunt accesibile. O serie din testele cutanate cele mai frecvente se pot face gratuit, sunt decontate de casele de asigurări. Sunt şi centre unde se decontează şi o parte din testele serologice. Desigur, testele mai avansate cum sunt cele de alergologie moleculară sunt relativ costisitoare, dar dintr-un test care costă câteva sute de lei se evaluează sute de alergeni.

În funcţie de intensitatea pozitivităţii testelor, ne putem da seama şi de riscul unor reacţii severe.

