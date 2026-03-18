Şi-a ucis prietenul şi i-a dat foc. Apoi s-a dus la o vecină să-i ghicească în cărţi dacă va fi arestat

Crimă şocantă, marţi, în comuna vasluiană Buneşti Avereşti! Ceea ce a început cu o petrecere între prieteni s-a transformat într-o tragedie după ce un tânăr de 24 de ani a fost ucis cu sânge rece de un adolescent de 16 ani. Mai mult, după crima teribilă băiatul a început să-şi pună semne de întrebare dacă va fi sau nu arestat. Aşa a decis să meargă la o vecină din sat care să îi ghicească în cărţi şi să-l lămurească.

Tânărul de 24 de ani lucra în Germania şi era prieten cu tatăl băiatului de 16 ani din judeţul Vaslui. Întors recent din ţară, a decis să-şi sărbătorescă revenirea cu un grătar între prieteni, unde s-au cinstit cu mai multe pahare de alcool. La un moment dat, minorul şi bărbatul de 24 de ani au plecat să mai cumpere băutură și mâncare de la un magazin din sat. Pe drum însă, din motive inexplicabile, prietenia s-a transformat în duşmănie, iar băiatul de 16 ani a început să-l lovească.

După crimă s-a dus la ghicitoare

"Ulterior, gândindu-se că victima dacă şi-ar reveni ar putea să-l denunţe la Poliţie, inculpatul a revenit la locul agresiunii şi a dat foc hainelor victimei", a declarat Ingrid Botezatu, procuror.

Articolul continuă după reclamă

După ce l-a lăsat fără suflare, băiatul s-a dus direct la o vecină. Conştient de consecinţele pe care le poate avea fapta lui, băiatul i-a cerut acesteia... să îi ghicească în cărţi.

"La mine a venit băiatul şi a zis că a omorât un om. Ei, şi eu nu l-am crezut că am văzut că era băut. A zis că am venit să-mi tragi în cărţi, cred că mă duc la puşcărie. Băi, nu mai vorbi prostii, ieşi afară! Ieşi afară, nu mai vorbi prostii! Nu l-am crezut, absolut deloc nu l-am crezut. Când a ieşit s-a uitat că aveam bărdiţa după uşă. S-au uitat cam lung la bărdiţă", a spus vecina.

Unde l-au găsit oamenii legii

Băiatul a plecat pe jos spre locuința mamei, la Brădicești, judeţul Iaşi. Aici l-au găsit polițiștii. "Noi am anunţat imediat poliţia şi a venit. Nu mi-a zis multe lucruri, n-am reuşit să stau de vorbă cu el, eu tot încercam să-l întreb, să mă conving că nu e adevărat", a mărturisit mama suspectului.

"Eu am bănuit că s-au certat, dar nicidecum să se ajungă la acest fapt. Nu ştiu, nu-mi vine să cred. El de multe ori venea pe la tatăl său aici şi când venea îl trimiteam şi îmi lua pâine, îmi lua ce aveam nevoie. Era foarte corect şi nu m-am gândit...", spun vecinii.

Acum, minorul a fost reţinut şi este cercetat pentru omor calificat.

Lili Trifu Like

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰