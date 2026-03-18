De ce a fost "concediat" un chelner robot: "Asta se întâmplă când nu-i plăteşti destul"

Un robot chelner s-a defectat în timpul programului, într-un restaurant chinezesc din California, unde a început să spargă farfurii și să se miște haotic printre mese. Mai mulți oameni au încercat să-l oprească, potrivit The New York Post.

de Daniela Ciucă

la 18.03.2026 , 21:53
Robotul, care lucra ca ospătar, a început să se comporte imprevizibil: inițial îi tremurau mâinile, apoi a început să lovească mesele și să spargă vesela, scrie The New York Post.

Reacțiile clienților au fost împărțite: unii au privit scena amuzați, în timp ce alții s-au speriat. O angajată a încercat să-l oprească folosind aplicația de control, însă fără succes, fiind nevoie de intervenția mai multor persoane pentru a-l imobiliza.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Asta se întâmplă când nu-ți plătești roboții destul", a glumit cineva pe rețelele sociale.

Un incident similar a avut loc recent în Macao, China, unde un robot umanoid a fost escortat de polițiști după ce ar fi speriat o femeie în vârstă. Aceasta a țipat, iar robotul a reacționat ridicând ambele brațe.

Daniela Ciucă Like
robot chelner sua
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților?
Observator » Inedit » De ce a fost "concediat" un chelner robot: "Asta se întâmplă când nu-i plăteşti destul"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.