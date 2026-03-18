Un strănut, un episod de tuse, ochi înlăcrimaţi şi nas înfundat. Sunt simptomele primăverii pentru românii care se luptă cu alergiile. Un chin care apare de cel puţin două ori pe an şi la tot mai mulţi români, în jur de 8 milioane. Mulţi dintre ei adulţi care se trezesc peste noapte cu simptome foarte grave şi nu înţeleg ce se întâmplă. Cei mai mulţi cred că e o răceală şi se tratează acasă, după ureche, în timp ce alţii ignoră semnele şi ajung prea târziu la medic, când poate să apară astmul sau alte probleme mult mai grave. Stresul, poluarea şi stilul de viaţă sunt factorii care declanşează alergiile la maturitate.

"Prima dată am crezut că sunt răcită. Mi se întâmpla mereu în luna septembrie, când înflorește ambrozia. La fel mi se mai întâmpla în timpul primăverii. Semnele erau foarte neplăcute: se înfunda nasul, se ajungea la congestie nazală, îmi curgeau ochii. Chiar am crezut că am o afecțiune oculară, ceva pe tema sinusurilor sau că am un sistem imunitar scăzut", a afirmat Ana Maria.

20 de ani de simptome ignorate: cum a descoperit Ana Maria că suferă de alergii

Ana Maria a descoperit, la aproape 30 de ani, că este alergică la polen şi la praf. Deşi avea simptome de câţiva ani, nu s-a gândit că ar avea nevoie de ajutorul unui alergolog. Acum are 48 de ani şi este dependentă de tratament cu antihistaminice de cel puţin două ori pe an. În rest, a învăţat să trăiască în diconfort, cu mici trucuri.

"De multe ori, când fac curat în casă, trebuie să-mi pun o mască, pentru că altfel mă apucă strănutul și am mâncărimi de ochi. Mi se umflă buzele dacă sunt în zone unde sunt foarte multe plante și polen. Eu, în perioada lunilor august și septembrie, abia pot vorbi din cauza congestiei nazale", a mai spus Ana Maria.

Sunt simptome chinuitoare cu care Ana Maria se luptă de aproape 20 de ani. Iar ca ea, mai sunt aproape 8 milioane de români care suferă de o formă de alergie. De la praf, la plante, înţepături de insecte, medicamente sau alimente. În toată Europa, cifrele sunt în creştere. 1 din 5 oameni se confruntă cu asta, şi se preconizează că, în următorii 5 ani, unul din doi europeni va fi alergic. Crizele se pot declanşa la orice vârstă, fără avertisment. Dar sunt câţiva factori care pot favoriza apariţia alergiilor.

"Stilul de viață dezordonat, oboseala excesivă și stresul, precum și lipsa grijii pentru sănătate, fac ca organismul să reacționeze ciudat la anumiți factori și, astfel, apar îmbolnăvirile, ca un semnal de alarmă: „nu mai pot, ai grijă și de mine”. Pe lângă mâncărimi ale pielii, roșeață și ochi care lăcrimează, pot apărea și tulburări de somn sau ale alimentației", a declarat Laura Panait, medic specialist în medicină generală

Ce riscăm dacă nu le recunoaştem la timp

Practic, alergiile sunt o reacţie exagerată a sistemului imunitar deja sensibilizat. Ce riscăm însă dacă nu le recunoaştem şi nici nu le tratăm la timp?

"Dacă vorbim despre rinita alergică, netratată nu pune imediat în pericol viața, dar, netratată sezon de sezon, aduce comorbidități: dezvoltarea astmului, sinuzite, infecții, otite la copii", a afirmat Camelia Berghea, președintele Asociației de Alergologie din România.

De aceea, recomandat este să mergem la medic de la primele simptome şi nicidecum să ne tratăm după ureche. Testele pentru alergii nu sunt însă decontate de stat, astfel că cine vrea să îşi facă un set complet de analize trebuie să plătească între 800 şi 1.500 de lei.

După alergiile respiratorii, cele mai frecvente, dar şi cele mai grave totodată, sunt cele alimentare. Laptele, ouăle, fructele de mare şi nucile sunt cei mai întâlniţi alergeni. Dacă nu se intervine rapid, pacientul poate intra în şoc anafilactic şi riscă să moară.

Chiar dacă sunt medicamente care pot trata rapid crizele, de la medicamente la spray-uri nazale, este important să ştim că alergiile nu mai sunt doar o problemă a copilăriei şi că, tratate greşit, ne pot pune inclusiv viaţa în pericol.

