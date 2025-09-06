Peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie, iar luna septembrie este una critică pentru ei. Planta atinge perioada maximă de polenizare în această perioadă. Simptomele pornesc de la strănut, nas înfundat sau lăcrimare excesivă şi pot ajunge până la accese de tuse şi dureri îngrozitoare de cap. Autorităţile locale şi persoanele fizice sunt obligate să distrugă buruiana, în caz contrar se pot da amenzi de până la 5 mii de lei.

Pentru alergici, luna august dar şi începutul toamnei sunt o provocare. Planta produce cantități mari de polen, care este foarte alergenic și provoacă simptome respiratorii severe la persoanele sensibile.

"Mă trezesc cu ochii umflaţi, respir foarte greu, nasul blocat, gâtul foarte încărcat", spune o femeie alergică la ambrozie.

"S-au înrăutăţit foarte tare simptomele de la un an la altul într-un ritm foarte alert şi nu ştiam dacă e în regulă sau nu", spune o tânără, şi ea alergică la ambrozie.

Articolul continuă după reclamă

Diagnosticul de alergie se stabilește printr-un test cutanat sau o analiză de sânge. Tratamentul poate fi simptomatic, cu medicamente, sau curativ, prin imunoterapie alergen-specifică.

"Ei trebuie sa faca desensibilizare și în momentul de față în Romania există astfel de monoterapii.

Există preparate și tablete și picături sublinguale acreditate", susţine Carmen Bunu Panaitescu, preşedintele Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică (SRAIC).

Prevenția este esențială și include măsuri simple, cum ar fi evitarea expunerii la polen, mai ales în prima parte a zilei.

"Deci important e să știi ce e în aer, să anunți ce e în aer, să fie tratamentul cât de repede, cei care nu sunt controlați să înceapă imunoterapia", mai spune preşedintele SRAIC.

Legea ambroziei obligă primăriile să cureţe zonele publice unde creşte buruiana. Proprietarii terenurilor private au şi ei obligaţia să taie plantele în termen de 15 zile de la primirea notificării. În caz contrar, pot fi sancţionaţi cu până la 5 mii de lei. În Bucureşti, anul acesta au fost date 210 amezi în valoare de 215.000 de lei.

"Este foarte important fiecare voluntar în jurul casei, lângă birou, şi daca este alergic, are o familie, are o comunitate, care să se implice şi să semnaleze", susţine Roxana Hugel, directorul Asociaţiei Stop Ambroziei.

Oricine poate să facă o sesizare către autorități, cu ajutorul site-ului Harta Ambroziei. Pașii sunt simpli: accesezi secţiunea "marchează o zonă, alegi locația exactă pe hartă, încarci una-două fotografii și salvezi marcajul. Apoi, cu un singur click, petiţia se trimite direct la primăria de sector. Specialiştii avertizează că, în următoarele două decenii, ambrozia va afecta unu din doi oameni.

