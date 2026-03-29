Generaţia Z trăiește în ritmul notificărilor: telefonul şi laptopul merg în paralel, multitasking-ul pare, pentru ei, un stil de viaţă. Specialiştii spun însă că nu e vorba de vreun supertalent şi nici de productivitate, ba dimpotrivă. Trecerea rapidă de la o sarcină la alta obosește creierul, reduce concentrarea și crește riscul de greșeli, anxietate și stres.

În era telefoanelor inteligente și a rețelelor sociale, tinerii par mereu conectați. Dar multitasking-ul nu e întotdeauna eficient. Mulţi recunosc că deşi încep mai multe lucruri, pe puţine le duc până la capăt.

"Te mai uiți pe telefon, mai vezi o notificare, mai pierzi vremea și, nu știu, pierzi noțiunea timpului de multe ori. Dacă e ceva foarte important de lucru, bineînțeles că las celelalte treburi deoparte, dar depinde de priorități", a spus un băiat.

"Și mă apuc de toate și nu termin niciuna niciodată, dar niciodată. Dacă vrei să faci ceva acasă, stai cu telefonul în mână. L-ai luat, te-ai uitat. Ba un TikTok, un Instagram, un Facebook", a relatat o fată.

"Câteodată nu este chiar ce trebuie, nu ne putem concentra la toate. Mai și răspund la mesaje, fac și un proiect, mai vorbesc și cu mama, mai vorbesc cu o prietenă. Sunt un pic în cinci părți", a afirmat o altă fată.

Alţii, însă, navighează fără probleme printre notificări şi taskuri.

"Facem multe lucruri, putem să ne concentrăm cât mai bine. Învăț pentru liceu, vorbesc cu prietenii, de exemplu, pe apel, mai ales înainte de teste. Este mult mai ușor, informațiile sunt mai multe și de la fiecare persoană", a spus un băiat.

Atenția fragmentată, noua problemă a tinerilor

Specialiştii ne atrag atenţia şi spun că fragmentarea atenției ne afectează performanța și sănătatea mentală.

"Este o lipsă de atenție și o disipare a atenției în diverse părți. Vor să facă foarte multe lucruri, se schimbă foarte rapid ideile pe care vor să le pună în practică. Aproape toți, după câteva minute, încep să piardă din concentrare", a spus Răzvan Pantelimon, analist.

"De cele mai multe ori, multitasking-ul este o iluzie, pentru că noi nu putem să facem concomitent activități în care să avem productivitate crescută și trebuie să alocăm resurse intenționale pentru fiecare activitate. Pe termen lung, din păcate, scade eficiența și intervine elementul de stres și de burn-out", a afirmat Mihaela Rus, președintele Colegiului Psihologilor din România.

Cheia, spun psihologii, rămâne echilibrul. Cel mai bine ar fi să alternăm perioadele de concentrare pe un singur subiect cu momentele în care gestionăm simultan mai multe sarcini.

