Medicii angajaţi la stat nu vor mai putea să îşi redirecţioneze pacienţii către clinicile şi cabinetele private. Ministrul Sănătăţii vrea să pună capăt acestei practici printr-o modificare a legislaţiei cuprinsă în pachetul de măsuri pentru care guvernul vrea să îşi asume răspunderea.

Legislaţia va fi modificată astfel încât medicii care sunt angajaţi în spitalele publice vor face contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în sistemul public. Până acum, unii medici făceau astfel de contracte doar cu mediul privat.

Practic, pacienţii care veneau la investigaţii în spitalele publice erau trimişi către spitalele private pentru a-şi face investigaţii, chiar dacă spitalele publice aveau aparatura şi dotările necesare. Această practică făcea ca fondurile publice să nu fie folosite aşa cum trebuie şi ca pacienţii să fi trebuit să meargă la clinicile private, unde de foarte multe ori erau nevoiţi să aştepte mai mult timp sau să plătească mai mulţi bani.

Modificarea legislativă ar putea avea loc săptămâna viitoare

Ministrul spune că de săptămâna viitoare vrea să modifice această anomalie legislativă şi ca medicii să încheie contracte prioritar cu sistemul public, iar după aceea, dacă doresc, să încheie contracte şi cu mediul privat în mod suplimentar.

Pacienţii spun că acest lucru ar reprezenta mai multă transparenţă, acces sigur la serviciile din sistemul public de sănătate şi ar face ca decizia să le aparţină doar lor.

