Medicii specialişti ameninţă cu proteste. Pacienţii ar putea să nu mai beneficieze de servicii gratuite

Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă (PMSPI) şi Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) ameninţă cu proteste. Medicii iau în calcul inclusiv încetarea parţială sau totală a activităţii, ceea ce ar putea duce la suspendarea acordării serviciilor gratuite pentru pacienţi, potrivit Agerpres.

Patronatul Medicilor Specialiști cu Practică Independentă (PMSPI) şi Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) și-au exprimat indignarea față de intenția Guvernului de "a nu respecta angajamentele asumate" privind creșterea valorii punctului per serviciu medical în ambulatoriul clinic de specialitate.

"Deși Guvernul, prin prim ministrul Ilie Bolojan și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete și CNAS, prin președintele Horațiu Moldovan, au declarat public în mod repetat majorarea valorii punctului la 6,5 lei din august şi 8 lei din ianuarie 2026, măsură deja amânată pentru data de 1 octombrie, asistăm astăzi la o nouă tergiversare pentru anul 2026, respectiv 2027 și la o încălcare flagrantă a încrederii medicilor și pacienților în aceștia", afirmă reprezentanții celor două asociații într-un comunicat de presă comun remis Agerpres.

În opinia celor două asociaţii, subfinanțarea ambulatoriului înseamnă desconsiderarea muncii medicilor specialiști, ignorarea nevoilor pacienților și condamnarea la stagnare sau chiar destabilizarea celei mai eficiente componente a sistemului medical.

"Solicitările noastre sunt clare: respectarea promisiunii de creștere a valorii punctului, buget corespunzător pentru ambulatoriul clinic de specialitate, o strategie transparentă și predictibilă pentru finanțarea cabinetelor independente. Dacă aceste solicitări nu vor fi îndeplinite urgent, PMSPI și APMA iau în calcul măsuri de protest, inclusiv suspendarea parțială sau totală a activității în contract cu CNAS", susțin reprezentanții PMSPI și APMA.

Potrivit acestora, ambulatoriul clinic de specialitate este singura alternativă sustenabilă pentru reducerea presiunii asupra spitalelor, oferind servicii medicale de înalt profesionalism dar cu raport cost-eficiență superior spitalizărilor de zi și continue.

