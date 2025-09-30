Ministerul Muncii a primit, la rectificare, 100 de milioane de lei pentru programul de fertilizare in vitro

Ministerul Muncii a obţinut, în urma rectificării bugetare, suma de 100 de milioane de lei credite de angajament pentru Programul de Fertilizare in Vitro (FIV), a anunţat ministrul Florin Manole, potrivit Agerpres. Fondurile disponibile pot fi folosite de 6.600 de familii pentru a-și împlini visul de a avea un copil.

"La rectificarea bugetară am cerut şi am reuşit să obţinem 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV. Putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-şi împlini visul de a avea un copil. Iar de la anul, vom folosi fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari", a precizat Florin Manole într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook.

Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de rectificare bugetară, publicat luni de Ministerul Finanţelor, la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, creditele bugetare au fost suplimentate cu circa 5,52 miliarde lei.

"Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal pentru asigurarea drepturilor de asistenţă socială cu suma de 2,52 miliarde lei credite de angajament şi credite bugetare şi pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 3,74 miliarde lei credite de angajament şi credite bugetare", se precizează în documentul citat.

La finalul lunii aprilie, Guvernul a aprobat continuarea, şi în 2025, a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii.

