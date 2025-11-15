Moartea unei fetiţei de doi ani în cabinetul unei clinici de stomatologie din Bucureşti ar putea schimba legea. Ministrul Sănătăţii propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să se facă în spitale publice, unde există secţie de Terapie Intensivă, aparatură, personal specializat, iar măsurile pot fi luate prompt în cazul unei urgenţe. Între timp, se fac anchete. Au fost deja descoperite mai multe nereguli la clinica privată unde a fost tratată copila. Dar şi necropăsia a scos la iveală date importante.

După controale și anchetă, ați decis să întrebați și publicul pe Facebook dacă e de acord cu următoarea soluție: intervenție stomatologică, chirurgicală, cu anestezie generală, la spital. Cum ar putea fi pus în practică această idee?

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Da, este o practică care se întâmplă în multe țări europene și anume intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală, indiferent de forma ei de administrare, că este intravenoasă sau inhalatorie, se desfășoară în unități sanitare care au infrastructura de anestezie și terapie intensivă dezvoltată și care pot interveni într-un timp rapid în cazul în care apar complicații urgente, care pot duce, din păcate, la decesul pacientului.

Moartea micuţei Sara ar putea schimba legea

La un orizont de timp, eu cred că încă din acest an putem, în anumite spitale de urgențe, să organizăm, în regim de spitalizare de zi sau în regim ambulatoriu, cabinete stomatologice în care anestezia să fie realizată sub supraveghere corespunzătoare și aici mă refer în special la o infrastructură necesară, așa cum prevede de altfel și normativul în vigoare, pentru că în momentul de față legislația curentă obligă cabinetele private stomatologice care realizează intervenții sub anestezie să respecte un minim de dotare. Acesta este și motivul pentru care cabinetul unde s-a întâmplat această dramă nu era autorizat pentru că nu avea infrastructura minimă necesară.

Sigur că vom înainta două proiecte. Eu am luat legătura deja cu Societatea Română de Anestezie, Terapie Intensivă și săptămâna viitoare vom modifica ordinele de ministru cu privire la normativul minimal al infrastructurii astfel încât să fie mai drastice dacă doriți și să putem monitoriza și controla mai bine această activitate în cabinetele de stomatologie și în paralel cu echipa din Ministerul Sănătății vom crea cadrul legal dacă doriți pentru ca intervențiile stomatologice să poată fi organize și realizate și în spitalele publice de urgență unde există o infrastructură de ATI corespunzătoare.

Anestezia generală pentru copiii de 2 ani e în regulă? Am văzut, la nivel internațional, că legea spune peste 3 ani.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Există sigur mai multe protocoale, eu nu voi intra în zona medicală. Sigur că și unui copil de 2 ani se poate da anestezie generală și există în spitalele de pediatrie, se întâmplă acest lucru frecvent pentru tot felul de patologii însă protocoalele și modul de monitorizare dacă doriți și conduita terapeutică este puțin diferită, mai strictă tocmai pentru a evita aceste situații și aceste complicații care apar și care în cazul unui copil de 2 ani sunt mai atipice și nu pot fi predictibile la fel cum de exemplu pot fi unele în cazul unui adult.

Domnule Ministru, în această dimineață am primit un comunicat din partea clinicii în care se spune că totul este în regulă, sunteți practic contrazis. Toate avizele necesare sunt în regulă, se spune în acest comunicat.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Da, eu sunt obișnuit cu această formă de reacție, am avut și de la Constanța, spuneau că totul este în regulă. Eu nu contest faptul că documentele sunt în regulă, însă realitatea din teren nu se suprapune cu ce scrie în documente. Ori nu încălzește cu nimic ca un document în care totul pare în regulă dacă în realitate nu există infrastructura minimă necesară.

Domnule Ministru, pare că suntem lăsați în voia sorții pentru că e nevoie ca oamenii să moară pentru a se descoperi nereguli. Vedem doar o reacție în acest moment din partea autorităților. Când vom vedea o acțiune premergătoare a acestor evenimente?

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Nu este doar o reacție, este o acțiune care a început acum 4 săptămâni și să știți că pentru prima dată în ultimii 25 de ani, Ministerul Sănătății a demarat o acțiune preventivă, de prevenție, în primul rând, la nivel național. Colegii mei verifică absolut toate clinicile și cabinetele private care au cel puțin o sală de operație.

Până în acest moment, peste 20 de astfel de clinici au fost închise. Li s-a suspendat activitatea și li s-a aplicat program de conformare pentru a intra în legalitate. Peste alte 30 au fost sancționate. Este o acțiune de control, dar cu o tentă corectivă, astfel încât inspectorii identifică problemele, neregurile, lasă măsuri de conformare pentru intarea în legalitate și pentru evitarea acestor situații ca cele pe care le-am tot avut în ultima perioadă.

Sigur că este și o reacție cu privire la ce s-a întâmplat acut, dacă doriți, dar este și o acțiune de control fără precedent care se întâmplă de aproape 4 săptămâni și eu estimez că undeva în 2-3 săptămâni voi avea raportul final și îl voi face public, evident. Dar cred că mai important decât să sancționez și sigur să am reacțiile necesare de altfel, de avut în astfel de situații, este zona corectivă din spatele acestei acțiuni de control care va pune în regulă clinicele și cabinetele private care nu respectă legislația.

Ce se va întâmpla cu clinica din Capitală

Cred că trebuie să punctăm și partea de sancționare punctuală în acest moment. V-ați decis dacă închideți sau nu această clinică?

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Luni voi lua această decizie pentru că luni voi avea raportul finalizat și aprobat de către colegii mei și atunci în funcție de elementele administrative și tehnice din raport voi lua și deciziile necesare din punct de vedere administrativ. Aștept și Colegiul Medicilor să vină cu raportul cu privire la conduita terapeutică, unde eu nu mă pot pronunța și sigur că împreună vedem în ce direcție se duce controlul și sancțiunile ulterioare.

