Părinţii fetiței de 2 ani care a murit în urma cu o săptămână după o anestezie făcută la o clinică stomatologică din Bucureşti au fost audiaţi astăzi, la Poliţia Capitalei. Ancheta a stabilit până acum, că analizele pe care copila le-a făcut înainte de intervenţie ar fi arătat că nu era recomandată o anestezie. În paralel cu audierile au loc şi percheziţiile informatice ale dispozitivelor ridicate din cadrul clinicii.

UPDATE: Anchetatorii fac aceste audieri pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care Sara şi-a pierdut viaţa. Primii care au fost audiaţi au fost părinţii micuţei, care se află în secţia de poliţie de aproape trei ore, ambii au dat declaraţii în dosar, iar avocatul lor a ţinut să facă o scurtă declaraţie de presă şi a susţinut că mama fetiţei a fost cea care a semnat acordul pentru realizarea intervenţiei stomatologice în cazul Sarei, iar ea a făcut acest lucru cu reprezentanţii clinicii în momentul în care aceştia nu aveau autorizaţie sanitară, motiv pentru care acest act este considerat nul.

Acest lucru a fost făcut public şi de Ministerul Sănătăţii după apariţia raportului de la Inspecţia Sanitară de Stat potrivit căruia în clinica respectivă au fost descoperite nereguli grave, printre care lipsa acestei autorizaţii, motiv pentru care clinica a fost amendată cu 100.000 de lei. În cadrul anchetei a început şi percheziţiile informatice, iar în urma acestora anchetatorii pot descoperi poate dovezi noi ce pot ajuta în dosar. În acest moment, ancheta este încă într-un stadiu incipient, asta pentru că dosarul deschis pentru ucidere din culpă este in rem, adică pentru faptă. Cel mai probabil în zilele următoare, urmează să fie chemaţi la audieri medicii şi angajaţii clinicii.

Ştire iniţială: Părinţii fetiţei de 2 ani, care a murit în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală, vor fi audiaţi joi la Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei.

Fetiţa de doi ani a murit în 13 noiembrie, la o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce a fost supusă unei sedări pentru o intervenţie.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au afirmat că, potrivit concluziilor preliminare emise în urma autopsiei fetiţei, decesul ”a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”.

Urmărirea penală in rem

Dosarul a fost înregistrat iniţial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală in rem pentru ucidere din culpă, iar vineri cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

Inspecţia Sanitară de Stat a finalizat controlul la clinica stomatologică şi a constatat mai multe neconformităţi de natură administrativă, inclusiv funcţionarea unor cabinete medicale de la parterul clăririi fără deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. Activitatea medicală a fost suspendată şi s-a aplicat sancţiune, iar raportul a fost trimis Parchetului General.

